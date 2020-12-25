На трассе М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе Подмосковья построены две транспортные развязки

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Реконструкция участка км 29 — км 35 федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» завершена. Заказчик строительно-монтажных работ ФКУ «Центравтомагистраль».

В рамках государственного контракта специалисты подрядной организации выполнили уширение проезжей части до 8-10 полос движения, построили шесть новых искусственных сооружений: четыре надземных пешеходных перехода, один путепровод и одну разворотную эстакаду. Реконструировали мост через реку Уча и два путепровода. Протяженность участка реконструкции составила 5,7 км.

Проект подразумевал два этапа реализации. Первый — строительство двух новых транспортных развязок на примыкании Старого Ярославского шоссе (на 31 км) и пересечении с автодорогой «Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково» (на 33 км). Эти мероприятия с ликвидацией светофорного регулирования значительно повысили транспортную доступность жителям городов Ивантеевка и Пушкино. Вторым этапом стала реконструкция существующий транспортной развязки по типу «клеверный лист» на пересечении с автомобильной дорогой «Пушкино — Красноармейск». Предпринятые меры по улучшению транспортного сообщения позволят увеличить пропускную способность данного участка трассы М-8 до 138 000 автомобилей в сутки (на перспективный 2034 год).

Для повышения безопасности на всём протяжении реконструируемого участка смонтировано металлическое барьерное ограждение, построены линии наружного освещения. Проектом также предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий, включающий систему водоотведения и установку локальных очистных сооружений поверхностного стока. Дополнительно, с целью предотвращения процессов заболачивания территории, вдоль дороги устроены водоотводы, а для того, чтобы снизить уровень шума автодороги — построены акустические экраны.

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