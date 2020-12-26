На Ставрополье открыли новое здание спортивной школы олимпийского резерва

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В Пятигорске открыто новое здание Спортивной школы олимпийского резерва № 2.

В настоящее время обновлённой спортшколе проводятся тренировки по 3 направлениям: бокс, греко-римская борьба, акробатика. Пока здесь тренируется более 260 человек. Пропускная способность спорткомплекса составляет до 450 человек в день. Оснащённость спортивной школы позволяет проводить здесь соревнования российского уровня.

В школе состоялось открытие турнира по боксу на Кубок «Открытый ринг».К участникам турнира обратился бронзовый призёр XXX летних Олимпийских игр, чемпион мира Давид Айрапетян.

© gubernator.stavkray.ru

Отметим, что в этом году на Ставрополье работы выполнены на 25 спортивных объектах. Это не только строительство новых спортивных комплексов, но и ремонт, реконструкция, а также созданные спортивные площадки, дооснащение спортшкол.

© gubernator.stavkray.ru

© gubernator.stavkray.ru

Спортивная школа олимпийского резерва № 2 создана в 1975 году. Долгое время тренировочный процесс осуществлялся в приспособленном сооружении 1904 года постройки. С 2018 года в рамках федерального проекта Министерства экономического развития РФ «Спорт — норма жизни» велось строительство нового здания школы.

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