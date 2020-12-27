В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть
В Похвистнево открыли первый в городе крытый каток с искусственным льдом © samaragis.ru
В Похвистнево открыли первый в городе крытый каток с искусственным льдом © samaragis.ru
Самарская область
В г. Похвистнево 25 декабря открылся первый в городе крытый каток с искусственным льдом. Строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» — составляющей нацпроекта «Демография».
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Мурманская область
в Североморске на сопке Алыш состоялось открытие круглогодичной ледовой арены Северного флота. В настоящее время это 23 команды, представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота и Минобороны России, в их числе и одна женская команда.
https://www.mve...evernogo-flota/
Челябинская область
В поселке Межозерный Верхнеуральского района в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» открыли новый хоккейный корт. Для жителей поселка он стал долгожданным.
Летом 2020 началось строительство объекта общей стоимостью более 10 миллионов рублей. На протяжении 6 месяцев производились сначала земляные работы, затем начались работы по установке фундамента, далее возводили и укрепляли опоры, натягивали тент, проводили электричество, заливали лёд, настилали резиновое покрытие за бортами. Корт соответствует всем требованиям, которые предъявляются к таким спортивным сооружениям, на нем можно будет проводить официальные спортивные соревнования не только районного, но и областного уровня.Крытый корт будет работать круглый год. Зимой будет эксплуатироваться как каток, в другое время в качестве площадки под летние виды спорта.
https://pravmin...ynyy-kort-60889
Алтайский край
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16 декабря в Кош-Агачский район открыли мини-футбольное поле и детскую игровую площадку в селе Ташанта.Объекты построены в рамках государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий».
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Саратовская область
В поселке Самойловка Саратовской области завершили строительство плавательного бассейна. Он находится рядом с местной школой.
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