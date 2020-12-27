В регионах открыты новые спортивные объекты 12 часть

В Похвистнево открыли первый в городе крытый каток с искусственным льдом © samaragis.ru

Самарская область

В г. Похвистнево 25 декабря открылся первый в городе крытый каток с искусственным льдом. Строительство стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» — составляющей нацпроекта «Демография».

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Мурманская область

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в Североморске на сопке Алыш состоялось открытие круглогодичной ледовой арены Северного флота. В настоящее время это 23 команды, представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота и Минобороны России, в их числе и одна женская команда.

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Челябинская область

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В поселке Межозерный Верхнеуральского района в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» открыли новый хоккейный корт. Для жителей поселка он стал долгожданным.

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Летом 2020 началось строительство объекта общей стоимостью более 10 миллионов рублей. На протяжении 6 месяцев производились сначала земляные работы, затем начались работы по установке фундамента, далее возводили и укрепляли опоры, натягивали тент, проводили электричество, заливали лёд, настилали резиновое покрытие за бортами. Корт соответствует всем требованиям, которые предъявляются к таким спортивным сооружениям, на нем можно будет проводить официальные спортивные соревнования не только районного, но и областного уровня.Крытый корт будет работать круглый год. Зимой будет эксплуатироваться как каток, в другое время в качестве площадки под летние виды спорта.

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Алтайский край

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16 декабря в Кош-Агачский район открыли мини-футбольное поле и детскую игровую площадку в селе Ташанта.Объекты построены в рамках государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий».

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Саратовская область

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В поселке Самойловка Саратовской области завершили строительство плавательного бассейна. Он находится рядом с местной школой.

https://sarinfo...20/12/02/226906