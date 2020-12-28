Аварийно-спасательное судно «Бейсуг» принято в состав флота Морской спасательной службы

Буксир-спасатель "Бейсуг" вышел на ходовые испытания © sudostroenie.info

Приемочная комиссия приняла от судостроителей третье в серии многофункциональное аварийно-спасательное судно «Бейсуг» проекта MPSV12. Низкосидящий буксир-спасатель построен на ООО «Невский ССЗ» по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года для нужд ФГБУ «Морспасслужба».

«Бейсуг» — третье судно данной серии, вошедшее в состав флота Морспасслужбы. Первое и второе суда «Бахтемир» и «Калас» уже выполняют задачи по аварийно-спасательной готовности в акваториях Российской Федерации. «Бахтемир» входит в состав Балтийского, а «Калас» Сахалинского филиала Морспасслужбы. Еще одно судно проекта MPSV12 «Пильтун», строящееся также в рамках федерального проекта «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, по заверениям судостроителей, будет сдан в 2021 году. По федеральному проекту «Северный морской путь» запланировано строительство и пятого аналогичного судна. Все суда пополнят флот Морспасслужбы.

Буксир-спасатель «Бейсуг», порт приписки которого Новороссийск, будет передан для эксплуатации Азово-Черноморскому филиалу Морспасслужбы, однако начнет, по необходимости, свою трудовую деятельность в северных морях России.

Буксир-спасатель спроектирован и построен как класс РС: KM* Arc5 [1] AUT1 FF2WS DYNPOS-2 Salvage Ship.

Основные характеристики судна:— длина габаритная — 79,85 м;— ширина габаритная (с учетом привального бруса) — 17,36 м;— осадка максимальная — 4,5 м;— осадка по КВЛ — 3,2 м;— дедвейт при максимальной осадке — 182 т;— дедвейт при осадке по КВЛ — 330 т;— мощность ГД — 2×2610 кВт;— скорость хода при осадке 3,2 м и 85% мощности ГД — 14 уз.;— автономность по запасам топлива, воды и провизии — не менее 30 суток;— дальность плавания по запасам топлива и масла (экономход) — около 4000 миль;— экипаж — 12 человек;— количество спасаемых — 87 человек;— спецперсонал — 22 человека;— общее количество человек — 123.

Назначение судов проекта MPSV12:— патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов в соответствии с классом;— поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам;— аварийно-спасательные, судоремонтные и водолазные работы на глубине до 60 м, а также подводно-технические работы с подводной сваркой и резкой;— буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;— тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);— поиск и обследование подводных потенциально опасных объектов;— поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи;— оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря;— доставку генеральных и наливных грузов;— доставку персонала;— управление ТНГА рабочего класса с глубиной погружения до 3000 м.