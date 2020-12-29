В Санкт-Петербурге на заводе «Клевер» запущена новая линия по производству светодиодов
24 декабря запущена новая производственная линия по выпуску светодиодов на заводе «Клевер» в Санкт-Петербурге.
На новой линии будут выпускаться светодиоды типоразмеров 3030 и 5050 в эпоксидном корпусе ЕМС, которые являются прямыми аналогами наиболее распространенных на рынке светодиодов. Данные светодиоды используются в светильниках различного типа — от офисного и торгового освещения до автодорожного и промышленного.
В результате запуска производства совокупный объём выпуска продукции будет увеличен до 100-150 млн светодиодов в год.
Объём инвестиций в новую линию составил более 350 млн рублей. Линия запущена в сотрудничестве с «Роснано».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/jvNuSdDoiRU
ООО «ПК «Клевер» было создано в 2017 году. «ПК «Клевер» на сегодня — единственный крупносерийный производитель светодиодов в России. Благодаря модернизации запущены в производство светодиоды нового типа с улучшенными характеристиками, которые дешевле импортной продукции.
Также модернизация позволила увеличить объём выпуска продукции более чем в 3 раза — до 100-150 млн светодиодов в год. Затем планируется масштабировать этот проект до уровня 250-300 млн светодиодов в год. Сегодня потребность российских производителей в светодиодах составляет 400-450 млн единиц изделий в год. С учётом идущего сейчас повсеместного замещения традиционных ламповых источников наружного и внутреннего освещения на более надёжные и энергоэффективные — светодиодные, в перспективе спрос на светодиодную светотехническую продукцию на российском рынке может увеличиться до более чем 1 млрд единиц в год. Модернизация ПК «Клевер», запуск новой линии производства светодиодов, создаёт хорошую базу как для проведения новых исследований и создания новых продуктовых светодиодных линеек, для снижения стоимости светодиодов, так и для развития отечественной светотехнической отрасли в целом.
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29.12.2014:40:15