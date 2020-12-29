Вертолеты России передал заказчику партию из пяти Ми-8МТВ-1

© sun9-26.userapi.com

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 5 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушные суда переданы трем эксплуатантам в рамках программы по развитию лизинга отечественных вертолетов с государственным софинансированием.

Многоцелевые Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках контракта с ГТЛК, могут выполнять разные виды авиационных работ. В салонах подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена доработка для оборудования вертолетов дополнительными топливными баками и подготовка мест под оснащение внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Три вертолета Ми-8МТВ-1 пополнят авиационный парк ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» и смогут выполнять задачи по предназначению в таких регионах, как Красноярский край, Томская и Новосибирская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округи, Республика Коми, Камчатка. В распоряжении авиапредприятия сегодня находятся около 30 вертолетов типа Ми-8, большая часть которых была поставлена Казанским вертолетным заводом.

Также вертолет Ми-8МТВ-1 поступит в Авиационно-промышленную компанию «ВЕКТОР». Компания выполняет все виды авиационных работ по всему миру, включая самые неблагоприятные и отдаленные районы, с привлечением собственных и арендованных воздушных судов, включая Ми-8МТВ-1.

Еще один вертолет Ми-8МТВ-1 будет передан компании «Хели-Драйв Северо-Запад», которая в том числе выполняет работы в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА).

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Данные машины способны нести на борту широкий набор специализированного оборудования включая медицинские модули, что обеспечивает выполнение задач в зависимости от текущих потребностей.

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании.

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.