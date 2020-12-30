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Транспорт и логистика

В Севастополе полностью обновлён парк троллейбусов

©Видео с youtube.com

«Севэлектроавтотранс» получил сотый, последний в этом году троллейбус новейшей модели «Авангард». В этом году предприятие закупило крупную партию машин у вологодского производителя, компании «Транс-Альфа». Теперь парк троллейбусов в Севастополе составляет около 200 штук, и полностью обеспечивает потребности региона в маршрутном электротранспорте.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KQcw5UZOZC4

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Севастополь, общественный транспорт, Транс-Альфа
  • Нет аватара termometrix
    30.12.2011:27:09

    Теперь парк троллейбусов в Севастополе составляет около 200 штук

    Браво!

    #1220530
  • Нет аватара Саша17
    30.12.2014:48:21

    Молодцы!!!

    #1220543
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