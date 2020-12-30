В Севастополе полностью обновлён парк троллейбусов
©Видео с youtube.com
«Севэлектроавтотранс» получил сотый, последний в этом году троллейбус новейшей модели «Авангард». В этом году предприятие закупило крупную партию машин у вологодского производителя, компании «Транс-Альфа». Теперь парк троллейбусов в Севастополе составляет около 200 штук, и полностью обеспечивает потребности региона в маршрутном электротранспорте.
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