В Севастополе полностью обновлён парк троллейбусов

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«Севэлектроавтотранс» получил сотый, последний в этом году троллейбус новейшей модели «Авангард». В этом году предприятие закупило крупную партию машин у вологодского производителя, компании «Транс-Альфа». Теперь парк троллейбусов в Севастополе составляет около 200 штук, и полностью обеспечивает потребности региона в маршрутном электротранспорте.