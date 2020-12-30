В Севастополе открыт второй модульный корпус инфекционной больницы
©Видео с youtube.com
В Севастополе завершено строительство и оснащение медицинским оборудованием нового модульного корпуса городской инфекционной больницы. При строительстве был учтен опыт эксплуатации первого модульного корпуса, внесены некоторые изменения.
2-х этажное здание соответствует всем требованиям и расчитано на 68 коек. Оборудование позволяет увеличить количество коек до 102.
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