В Севастополе открыт второй модульный корпус инфекционной больницы

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В Севастополе завершено строительство и оснащение медицинским оборудованием нового модульного корпуса городской инфекционной больницы. При строительстве был учтен опыт эксплуатации первого модульного корпуса, внесены некоторые изменения.

2-х этажное здание соответствует всем требованиям и расчитано на 68 коек. Оборудование позволяет увеличить количество коек до 102.