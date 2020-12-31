КБ «Панорама» развернула тематические геопорталы на платформе Linux

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Специалисты КБ «Панорама» подготовили 8 демонстрационных тематических web-проектов для ознакомления с возможностями комплекса «Геопортал Регион» для ОС Astra Linux SE, Alt 8 СП, Ubuntu и других с поддержкой платформы Эльбрус и Intel. Среди примеров представлены фотореалистичная трехмерная модель Земли, система хранения и обновления пространственных данных, тематический Агропортал для управления земледелием, геопортал открытых данных МЧС России, геоинформационная система мониторинга автотранспорта, справочно-информационная система Эквадора, а также трехмерные модели городов.

Информационный геопортал «Карта мира» является инструментом доступа к инфраструктуре пространственных данных, содержит средства создания и обновления цифровых карт местности и планов городов по данным дистанционного зондирования, обработки материалов космической и воздушной съемки местности, формирования базы геопространственных данных и базы метаданных, предоставления коллективного удаленного доступа к данным через web-интерфейс.

Геопорталы «3D-модель Земли» и «3D-модели территорий» дополняют пространственную модель трехмерным представлением местности и/или заданных объектов (строения, транспорт, результаты моделирования). Площадь территории и степень детальности могут увеличиваться с сохранением высокой скорости отображения за счет тайловой структуры трехмерной базы данных. Наполнение модели может выполняться за счет импорта отдельных объектов и/или территорий из различных обменных форматов, а также из фотореалистичных трехмерных моделей неограниченно большого размера (TLS, OC3). Модель может меняться от вида Земли на фоне звезд до детального изображения подземных коммуникаций.

На портале «Банк пространственных данных» представлены возможности по организации хранения, учета и выдачи картографических материалов в векторном, растровом и матричном виде. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 200 векторных карт и 6000 матричных данных общим объемом 50 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Сельскохозяйственные товаропроизводители получают доступ к аграрной ГИС предприятия из любой точки мира за счет использования «Агропортала». Геопортал предназначен для управления земледелием, обеспечивает создание электронной карты контуров полей хозяйства, ведение базы почвенного плодородия и электронной шнуровой книги истории полей. Агропортал интегрирован с системой мониторинга сельскохозяйственной техники и автотранспорта и включает сервисы для автоматизации различных расчетов, включая: потребность в минеральных удобрениях, пробег автотранспорта, обработанная площадь пашни и другие. Результаты расчетов могут быть представлены в виде тематических картограмм, отображаемых совместно с фоновой информацией, кадастровыми данными и контурами сельскохозяйственных угодий для наглядного отображения анализируемого показателя (распределение культур, плановая и фактическая урожайность, ход посевной или уборочных работ и другие).

«Геопортал открытых данных МЧС России» предоставляет систематизированную информацию о силах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и об объектах экономики и инфраструктуры на территории Российской Федерации. Геопортал открытых данных МЧС России позволяет выполнить моделирование обстановки в результате ЧС по следующим сценариям: террористический акт, ЧС техногенного (на биологически-, химически-, радиационно- опасных объектах и других) и природного характеров (пожар, наводнение, затопление, сели/оползни и другие). Все результаты моделирования, включая пространственные данные, можно вывести на печать или сохранить в файл для последующего использования. Кроме того, Геопортал предоставляет стандартные возможности по работе с пространственными данными (работа с картой, выбор и просмотр территории, выбор объектов на карте и другие).

Геопортал «Эквадор» предоставляет сведения о политическом и административном делении страны (по состоянию на 2017 год). Информация о территориальном устройстве государства представлена в виде карт и краткого текстового описания по каждой административной единице. В качестве картографической основы используется карта Эквадора в масштабе 1: 1 000 000 и схема организации территории на уровне провинций и кантонов.

Геопротал «Диспетчерский центр» предназначен для мониторинга автотранспорта на основе ГЛОНАСС/GPS навигации технических средств и обеспечивает: сбор данных от бортового оборудования, установленного на подвижных технических средствах (объектах мониторинга), отображение местоположения объектов мониторинга и их характеристик на фоне карты.

В состав пространственных данных, развернутых в OC Ubuntu, входит более 2 Тб тайлов, созданных средствами Imagery Creator SE, и данные, подготовленные в ГИС «Панорама»: 54 Гб матриц высот, 88 Гб орфтофотопланов и космических снимков, 32 Гб векторных карт, 129 Гб трехмерных моделей объектов в формате DB3D.

Серверные приложения КБ «Панорама» позволяют построить веб-портал любого уровня: государственный (федеральный), региональный, муниципальный, корпоративный или отраслевой. Технология построения масштабной геоинформационной системы основывается на использовании комплекса продуктов для ведения регионального геопортала «Геопортал Регион». Программные изделия сертифицированы в системе сертификации по требованиям безопасности информации по 2 уровню отсутствия недекларированных возможностей.

Порядок установки и настройки серверных программ детально описан в документации, представлен в учебных презентациях и видеоуроках.

Пользователи серверных продуктов GIS WebServer SE, GIS WebServiсe SE, ГИС Сервер SE, Банк данных ЦК и ДЗЗ для ОС MS Windows могут выполнить льготное обновление на новые версии для OC Linux до 31 мая 2021 года. Обновление выполняется бесплатно, если продукты приобретены в 2020 году и за 24% от стоимости продукта — если приобретены ранее 2020 года.

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