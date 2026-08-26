В КБ «Панорама» разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ версии 9.10.0 . В новой версии реализована поддержка мобильных устройств: интерфейс банка данных автоматически подстраивается под ширину экрана и позволяет полноценно работать на смартфоне или планшете.

Обновленный интерфейс позволяет оперативно просматривать состав банка данных, выполнять поиск по метаданным и работать с картой-схемой вне рабочего места — в поле, на объекте или в командировке, используя смартфон или планшет. Это сокращает время реакции на запросы о наличии и характеристиках пространственных данных в фонде, позволяет контролировать его и принимать решения вне офиса. Обеспечивается единый веб-интерфейс банка данных на ПК и мобильных устройствах без отдельного мобильного приложения, сохранение привычных процедур поиска, отбора и синхронизации с картой-схемой при работе с сенсорного экрана.

Для мобильных устройств упрощен набор инструментов: на экране остаются наиболее востребованные элементы, чтобы интерфейс не перегружался. Он адаптирован под узкий экран — поля располагаются удобнее для ввода с сенсорной клавиатуры. При узком окне браузера панели размещаются вертикально, друг под другом. На широком экране сохраняется привычная горизонтальная раскладка. Пользователь может в любой момент переключить вертикальное или горизонтальное расположение панелей вручную через меню настроек. Выбранный режим и видимость панелей запоминаются и восстанавливаются при следующем входе. Из меню настроек можно свернуть или развернуть дерево данных, таблицу метаданных и карту. Допускается оставить на экране одну, две или все три панели — в зависимости от текущей задачи. Доступны режимы синхронизации с картой-схемой: отображать все, только отобранные или только выбранные пространственные данные.

Специалист фонда пространственных данных или кадастровой службы на объекте может со смартфона или планшета проверить наличие нужного набора данных в фонде, уточнить метаданные (масштаб, дату съемки, систему координат, статус утверждения) и убедиться, что материал подходит для задачи, не возвращаясь к стационарному рабочему месту.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, РЕД ОС, MS Windows и других) и архитектур (Intel, Эльбрус, Байкал). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

Банк данных цифровых карт и ДЗЗ является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства Банк данных цифровых карт и ДЗЗ реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE . Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE ), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама» , ГИС «Оператор» ). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 460 векторных карт и 6 700 матричных данных общим объемом более 100 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Новая версия программы доступна на странице Скачать .