Автоматизированный мельничный комплекс открылся в Борисоглебске
Новый мельничный комплекс способен перерабатывать 60 000 тонн зерна в год.
Мельница сортового помола зерна пшеницы выпускает 4 000 тонн хлебопекарной муки первого и высшего сортов в месяц, включает в себя отделения: зерноочистительное, размольное готовой продукции. Есть аккредитованная производственная лаборатория.
Производство на предприятии максимально автоматизированное. За пультом управления в размольном цехе, где работают 16 вальцовых станков, за подачей, размолом и всеми процессами, следит всего один оператор.
— Несмотря на фактически полностью автоматизированное производство, мельничный комплекс обеспечил городу 30 рабочих мест, — отметила Валентина Наумова.
Предприятие планирует реализовывать продукцию не только в регионе, но и за его пределами.
Стоимость объекта составила 200 миллионов рублей.
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