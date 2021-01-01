Автоматизированный мельничный комплекс открылся в Борисоглебске

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Новый мельничный комплекс способен перерабатывать 60 000 тонн зерна в год.

Мельница сортового помола зерна пшеницы выпускает 4 000 тонн хлебопекарной муки первого и высшего сортов в месяц, включает в себя отделения: зерноочистительное, размольное готовой продукции. Есть аккредитованная производственная лаборатория.

Производство на предприятии максимально автоматизированное. За пультом управления в размольном цехе, где работают 16 вальцовых станков, за подачей, размолом и всеми процессами, следит всего один оператор.

— Несмотря на фактически полностью автоматизированное производство, мельничный комплекс обеспечил городу 30 рабочих мест, — отметила Валентина Наумова.

Предприятие планирует реализовывать продукцию не только в регионе, но и за его пределами.

Стоимость объекта составила 200 миллионов рублей.