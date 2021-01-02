В Оренбуржье введены в эксплуатацию два новых объекта мелиорации

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В Оренбуржье в ходе реализации подпрограммы «Развитие мелиоративного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» проведено техническое перевооружение Городищенской оросительной системы и строительство участка системы капельного орошения на землях сельхозназначения. В оборот введено 165 гектаров орошаемых земель. Техническое перевооружение проведено сельскохозяйственным кооперативом «Союз» — на площади 105 гектаров установлена капельная система полива и насосное оборудование.

Второй объект также расположен в районе села Городище. Сельскохозяйственный кооператив «Мечта» на площади 60 га построил магистральный оросительный трубопровод, установил капельную систему полива и насосное оборудование. Оба объекта приняты межведомственной комиссией по приемке в эксплуатацию мелиоративных систем.Сельхозкооперативы «Союз» и «Мечта» занимаются производством овощей. Установленные системы орошения позволят увеличить производство продукции, повысить качество урожая и, как следствие, доходность производства.

На проведение гидромелиоративных мероприятий по подпрограмме «Развитие мелиоративного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» из федерального и областного бюджетов будет направлено 17,5 млн рублей.