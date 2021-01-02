Мощный дисковый лазер для сверхдальней локации разработали в Петербурге

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Специалисты компании «Квантовая оптика» создали дисковый лазер для подавления оптоэлектронных приборов противника, сверхдальней локации, зондирования околоземного космического пространства и других технологических процессов. Разработка велась в рамках совместной программы России и Белоруссии с шифром «Луч».

Программа «Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний» стартовала в 2016 году.

Одно из мероприятий программы подразумевало создание «твердотельного лазера с энергией в импульсе до 5 Дж на спектральный диапазон 1064 нм для промышленности, энергетики и специальных применений». Его созданием и занималась компания «Квантовая оптика» .

Согласно открытым данным, «твердотельный лазер с энергией в импульсе до 5 Дж обеспечит промышленность, энергетику и другие отрасли рядом устройств, систем и оборудования, позволяющим решать задачи резки и сварки металлов, подавления оптоэлектронных приборов условного противника, изучения условий разогрева мишеней для возбуждения термоядерного синтеза, зондирования околоземного космического пространства и других технологических задач».

В Национальной академии наук Белоруссии отмечают, что принципиальная особенность ОКР — использование в качестве источников накачки твердотельных активных сред инжекционных лазерных излучателей нового поколения.

Тамара Королева, исполнительный директор компании «Квантовая Оптика», сообщила корреспонденту Mil.Press Военное, что в качестве источника оптической накачки выступают матрицы коллимированных диодных линеек, произведенных компанией «Полупроводниковые приборы» из Санкт-Петербурга.

Диоды накачивают лазерные диски из кристалла YAG:Nd (аллюмо-иттриевый гранат, легированный ионами неодима). Диски расположены на теплопроводящих основаниях и работают в конфигурации «активное зеркало».

Выходная энергия нового изделия составляет 5 Дж, длительность импульса — 10 нс, расходимость излучения дифракционная.Термоэлектрическое воздушное охлаждение обеспечивает непрерывную работу лазера с частотой следования импульсов 10 Гц и циклическую работу с частотой до 30 Гц.Габаритные размеры лазера — 960×400×300 мм, масса — приблизительно 50 кг. Устройство имеет герметичный корпус и устойчиво к внешним факторам.Старший научный сотрудник отделения нелинейной динамики и оптики Института физики полупроводников Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Иван Мухин отметил, что при таких небольших габаритах лазер имеет характеристики на уровне мировых образцов.

Ранее, на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», компания «Квантовая оптика» представила ряд малогабаритных изделий на основе лазеров с диодной накачкой. Речь идет о дальномерах-целеуказателях НТЕВ.461321.009-01 и НТЕВ.461321.009-02, а также о дальномере-подсветчике НТЕВ.461321.011. Последний применяется в составе гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-4 для БПЛА «Форпост-Р».

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