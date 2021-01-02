В Ингушетии открыт новый детский сад на 220 мест

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В сентябре 2020 г. в 9-ом микрорайоне Магаса состоялось торжественное открытие детского сада «Маленький гений» на 220 мест.

На строительство объекта, построенного по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», было выделено 186 млн руб. В дошкольном учреждении имеются помещения для 12 возрастных групп. Для малышей подготовили удобные спальни, отдельные для каждой группы, просторные игровые комнаты и другие необходимые помещения.

В детском саду имеются кабинет психолога, логопеда, просторные музыкальный, актовый и спортивный залы. Физической культурой с детьми будет заниматься спортивный инструктор с 35-летним стажем. В рамках организации дополнительного образования детей здесь планируется создание хореографического кружка. На территории также открыт музей национальной культуры. Во дворе образовательного учреждения оборудована спортивная площадка для физического развития детей и утренних зарядок. Помимо этого, во дворе построены игровые площадки с закрытыми навесами, песочницами и качелями для игр отдыха детей на свежем воздухе в любое время года.

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По данным Минобразования Ингушетии, в 2020 году к приемке к новому учебному году предъявлено 70 детских садов, в том числе 11 — пришкольных, 2 — частных. До конца текущего года власти региона намерены открыть еще 12 типовых дошкольных учреждений на 220 мест, 9 из которых строятся в рамках нацпроекта «Демография».