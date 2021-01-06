БПЛА для городской разведки «Веер» в новом облике показали на «Армии-2020»

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Предприятие «ЭНИКС» продемонстрировало специалистам, посетившим военно-технический форум «Армия-2020», современный квадрокоптер для ведения разведки в городских условиях или непосредственно вблизи линии соприкосновения с противником. БПЛА «Веер» создан по модульному принципу и сегодня предлагается с двумя вариантами полезной нагрузки. В первом случае это камера с десятикратным увеличением, передающая изображение в HD-качестве; во втором — трехспектральная камера дальней и ближней ИК-областей и видимого диапазона.

Комплекс предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптико-электронной разведки и может работать в трех режимах: автономном (по полетному заданию с возможностью полного радиомолчания), автоматическом (по полетному заданию с возможностью корректировки с наземной станции управления) и в полуавтоматическом (по командам с земли на изменение направления и высоты).

Основное преимущество «Веера» — унификация по полезной нагрузке и наземной станции управления со стоящими на снабжении беспилотниками самолетного типа «Элерон». Это повышает оперативность и гибкость использования комплекса беспилотных средств на ближних дистанциях, при этом не требует полного переучивания личного состава. Такая унификация — запрос военного заказчика, подчеркнули в «ЭНИКСе».Сейчас «Веер» проходит заводские испытания и готовится к выходу на государственные.ТТХ БПЛА «Веер»:

радиус действия, ограниченный передачей HD-видео в реальном времени, — 10 км;

диапазон воздушных скоростей полета — 0-50 км/ч;

навигация — GPS, ГЛОНАСС, курсовоздушная;

максимальный взлетный вес — 4 кг;

максимальная масса полезной нагрузки — до 1 кг;

продолжительность полета — 40-60 минут, в зависимости от полезной нагрузки.

Унификация нового «Веера» с «Элеронами» и одинаковые стандарты производства могут гарантировать заказчикам качество исполнения и надежность нового изделия. Комплексы с БПЛА «Элерон» применялась и в Сирии для целеуказания ВКС РФ, и в арктических экспедициях на действующих станциях «Северный полюс». Новый квадрокоптер также подходит для использования на любых территориях: лесных, горных, арктических и пустынных.

Помимо поставки беспилотников, «ЭНИКС» сегодня выступает отраслевым центром компетенций. На базе предприятия создан лицензированный учебный центр подготовки операторов БПЛА. За четыре года его работы обучение прошли более 600 специалистов, в том числе представители силовых ведомств.

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