Вологда 2020: новые дороги, детские сады, бассейн, перинатальный центр

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В 2020 году объем инвестиций в строительство, ремонт и реконструкцию объектов в рамках нацпроектов, государственных и муниципальных программ, а также решений Градостроительных советов составил 22,8 миллиарда рублей. Подводя итоги года, мы называем ключевые, на наш взгляд, инфраструктурные объекты 2020.

-Обход Вологды

-Цифровая школа в Соколе

-Перинатальный центр

-Реставрация Воскресенского собора

-Мост в Шексне

-Новые детские сады

-Бассейн

ОБХОД ВОЛОГДЫ

Один из крупнейших дорожных проектов Вологодчины был окончательно сдан в эксплуатацию 9 сентября.

В рамках IV пускового комплекса с нуля построены почти 17 километров четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки, два путепровода и два моста общей протяженностью 140 метров — через реки Шограш и Содему.

Открытие обхода города Вологды — это важнейший элемент дорожной системы не только Северо-Западного Федерального округа, но и в целом России.

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Строительство недостающего звена стратегически важного для области объекта началось в 2017 году и было разбито на два этапа. Создание обхода Вологды позволило связать между собой южное и северное направление автодороги Москва — Архангельск и соединить ее с трассами А-114 и А-119. Вывести весь транзитный транспорт за пределы областного центра, а также улучшить дорожную и экологическую обстановку в городе. На строительство обхода Вологды из федерального бюджета было выделено 12 миллиардов рублей.

ЦИФРОВАЯ ШКОЛА В СОКОЛЕ

В начале декабря было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания школы № 9.

Реализация проекта началась два года назад по решению Градостроительного совета. Школа рассчитана на 528 учеников. Здесь будут заниматься ребята с 1 по 11 классы. Для начальной школы оборудован отдельный блок. Есть все для обучения и дополнительного образования школьников: два спортивных зала, актовый зал, пищеблок, столовая с обеденным залом, мастерские по обработке металла и древесины, швейные мастерские, стадион и места для отдыха детей. В отдельном здании расположены два бассейна. В строительство школы вложено более 800 миллионов рублей из бюджетов разных уровней.

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РЕСТАВРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА

Историческое для всей Вологодчины событие — Великое освящение Воскресенского кафедрального собора — главного храма вологодской митрополии прошло 4 октября.

Собор был построен в конце XVIII века. Реставрация длилась чуть более трех лет. Восстановлены кровля, чердачные перекрытия, деформированный свод второго яруса центральной части. Устранена причина влажности, выполнена гидроизоляция. Отреставрированы фасады, оконные проемы, главные входные двери, деревянное крыльцо с северной стороны и кровля над северным притвором. Полностью обновлены помещения второго этажа.

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Все работы велись за счет спонсорских средств. В общей сложности меценаты пожертвовали 90 миллионов рублей. Храм открыт для посещения. Сейчас продолжается реставрация нижнего храма Воскресенского собора.

МОСТ В ШЕКСНЕ

Возведен новый мост длиной 290 метров, до четырех полос расширен шестикилометровый участок трассы А-114 «Вологда — Тихвин — Р21 «Кола», построена двухуровневая транспортная развязка с тремя съездами общей протяженностью 800 метров. Для пешеходов на участке федеральной автотрассы обустроен надземный переход длиной 37 метров.

Напомним, что расширение федеральной трассы А-114 от Вологды до Череповца, самого загруженного в Вологодской области участка, началось в Шексне два года назад.

Трассу А-114 продолжат расширять и дальше. Уже стартовали работы на участке от станции Дикая до Стризнево. В следующем году рабочие приступят к расширению участка от Шексны до череповецкого аэропорта.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

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В этом году детские сады «Капелька» (ул. Возрождения) и «Ласточка» (ул. Граничная) по 350 мест каждый пополнили список современных дошкольных учреждений Вологды. Деньги на их возведение были выделены в рамках нацпроекта «Демография». Всего в строительство двух детсадов вложено более 600 миллионов рублей.

В 2020 году также открыли детский сад на 101 место в поселке Марфино Вологодского района.

В ВОЛОГДЕ ПОСТРОИЛИ БАССЕЙН

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Бассейн открыт на базе единственной в области спортивной школы олимпийского резерва «Витязь», расположенной в Вологде. В двухэтажном здании размещен плавательный бассейн на пять дорожек длиной 25 метров с переменной глубиной. Комплекс построен по современным технологиям с использованием полностью автоматизированной системы очистки воды. В проект вложено более 150 миллионов рублей.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

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И еще один новогодний подарок — 29 декабря подписан акт о завершении строительства перинатального центра.

Полноформатный перинатальный центр — один из крупнейших проектов в сфере здравоохранения Вологодской области. Финансирование строительства объекта осуществлялось с участием средств федерального бюджета.

Главное отличие перинатального центра от любого роддома — детки отсюда выписываются, а не переводятся в другие в лечебные учреждения. Новый региональный перинатальный центр на Пошехонском шоссе в Вологде уже в феврале примет первых пациенток.