На СЗ «Алмаз» спущен на воду ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180 для ВМФ РФ

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В конце 2020 года на судостроительном заводе «Алмаз» (Санкт-Петербург) спущен на воду ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180 для ВМФ России.

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Ледокол заложен 12 декабря 2018 года.

Технические характеристики ледоколов проекта 21180 и 21180М:

Водоизмещение: 6000 / 4080 т.

Главные размерения: длина — 85 / 82 м, ширина — 19.2 / 19 м, осадка — 6.6 / 4.6 м.

Максимальная скорость хода: 15 / 14 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 12000 / 7600 миль

Автономность: 60 / 30 суток

Экипаж: 32 / 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.