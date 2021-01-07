На СЗ «Алмаз» спущен на воду ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180 для ВМФ РФ
В конце 2020 года на судостроительном заводе «Алмаз» (Санкт-Петербург) спущен на воду ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180 для ВМФ России.
Ледокол заложен 12 декабря 2018 года.
Технические характеристики ледоколов проекта 21180 и 21180М:
Водоизмещение: 6000 / 4080 т.
Главные размерения: длина — 85 / 82 м, ширина — 19.2 / 19 м, осадка — 6.6 / 4.6 м.
Максимальная скорость хода: 15 / 14 узлов
Мощность: 8 МВт
Лёдопроходимость: 1 м.
Дальность плавания: 12000 / 7600 миль
Автономность: 60 / 30 суток
Экипаж: 32 / 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
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