Завершено строительство патрульного корабля «Холмск» проекта 22120
9 декабря на судостроительной верфи «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) Состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на патрульном корабле «Холмск» проекта 22120.
Корабль, получивший название «Холмск», является двенадцатым в серии патрульных кораблей проекта 22120 «Пурга», строившихся на предприятии «Алмаз» для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.
Корабль отправится на Дальний Восток.
Проект патрульных кораблей был разработан ООО ПКБ «Петробалт» в качестве большого таможенного судна по заказу Федеральной таможенной службы РФ. После отказа ФТС РФ в 2009 году от данного проекта, финансирование продолжилось со стороны Пограничной службы ФСБ России. Изначально проект 22120 классифицировался как пограничные патрульные суда, а с 2018 года как пограничные патрульные корабли 2-го ранга.
ТТХ проекта 22120 «Пурга»:
Водоизмещение (т) 1023
Длина габаритная (м) 71
Ширина габаритная (м) 10,5
Осадка судна (м) 3,37
Скорость (уз) 24
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0