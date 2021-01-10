«Росэлектроника» создала оборудование для экологического мониторинга на предприятиях

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2020» оборудование для контроля выбросов в атмосферу химических соединений, которое позволяет обеспечить безопасность промышленных объектов в рамках реализации проекта «Безопасный город». В зоне диверсификации демонстрировались газосигнализаторы и датчики для промышленных предприятий, автостоянок, котельных и объектов нефтегазового сектора.

Среди представленных решений — широкая линейка промышленных газоанализаторов, которые могут быть встроены в систему «Безопасный город» при помощи беспроводных каналов связи Wi-Fi, ZigBee или через кабельное соединение. Приборы изготавливаются в нескольких модификациях, в том числе во взрывозащищенных корпусах. Они могут использоваться на объектах добычи и переработки нефти и газа, в шахтах, рудниках, на предприятиях химической, металлургической промышленности, ТЭЦ, а также на складах горюче-смазочных материалов.

«Внедрение новых технологий повышает комфорт и безопасность городской жизни, а также позволяет снизить риски техногенного характера, сократить время реагирования на внештатные ситуации. Разработки в сфере „Безопасного города“ помогают получать максимально точную информацию о состоянии жилых, коммунальных, производственных, инфраструктурных объектов в режиме онлайн, независимо от времени суток. Использование таких решений особенно актуально в промышленных городах», — сообщили в «Росэлектронике».

Оборудование интегрируется в существующую на объекте систему безопасности и в автоматическом режиме непрерывно проводит высокоточные измерения концентраций газов. В случае превышения допустимых значений аппаратура передает сигнал тревоги, что позволяет вовремя принять меры для предотвращения аварии.

Газоанализаторы распознают наличие в атмосфере паров метана, бутана, пентана, гексана, этанола, этилена, пропилена, этана, циклопентана, изопропанола, метанола, толуола, ацетона, метилэтилкетона, ксилола, угарного газа.В составе Ростеха разработку газоанализаторов осуществляют предприятия Росэлектроники — НПП «Алмаз» и НПП «Салют».