Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Декабрь 2020

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Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Четвёртый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительные работы должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в январе 2023 года.

За первый год строительства готовность моста превысила 20%.

1. На текущий момент смонтировано тело 10 опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений.

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2. Выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста.

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4. На строительной площадке задействованы буровые установки, мобильные заводы по производству строительного бетона, специальный технический флот, с которого ведутся работы по устройству опор моста с воды.

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6. Русловые опоры № 11 и 12.

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8. Буксир-толкач «Геофизик-609» ломает лёд.

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15. Генеральным подрядчиком строительства моста является производственная фирма «ВИС».

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16. Сейчас это самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте.

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17. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.

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18. Мост будет платным — за проезд в одну сторону владельцу легковой машины придётся заплатить 100 рублей.

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