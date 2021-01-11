Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Декабрь 2020
Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Четвёртый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительные работы должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в январе 2023 года.
За первый год строительства готовность моста превысила 20%.
1. На текущий момент смонтировано тело 10 опор, ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролётных строений.
2. Выполнено устройство 147 буронабивных свай в русле реки и на обоих берегах, включая 21 сваю для будущего пилона моста.
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4. На строительной площадке задействованы буровые установки, мобильные заводы по производству строительного бетона, специальный технический флот, с которого ведутся работы по устройству опор моста с воды.
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6. Русловые опоры № 11 и 12.
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8. Буксир-толкач «Геофизик-609» ломает лёд.
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15. Генеральным подрядчиком строительства моста является производственная фирма «ВИС».
16. Сейчас это самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте.
17. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.
18. Мост будет платным — за проезд в одну сторону владельцу легковой машины придётся заплатить 100 рублей.
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11.01.2110:31:59