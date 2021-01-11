Открыто рабочее движение на дорожной развязке в Одинцовском округе Московской области

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11 января открыто рабочее движение на развязке, которая обеспечивает выезд из микрорайона Трехгорка в Одинцовском округе Московской области.

Ранее жители населенных пунктов Ромашково и Немчиновка имели единственную возможность выезда в сторону Москвы — по улице Московской поселка Немчиновка, что приводило к серьезным пробкам. Время в пути до МКАД достигало 40-60 минут. С новой развязкой время в пути составит порядка 10 минут.

Строительство новой транспортной развязки на участке Рублевский проезд — новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» началось в июне 2019 года. Оно велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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В настоящий момент на объекте завершены основные работы, позволяющие открыть движение автотранспорта. До конца 2021 года будут завершены работы по устройству ливневой канализации, шумозащитных экранов и пунктов взимания платы.

Общая стоимость объекта составляет 2,8 миллиарда рублей, строительство осуществляется за счёт бюджета Московской области.

Протяженность новой дороги с подходами и съездами составит 4,1 километра. Перспективная пропускная способность — порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.

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