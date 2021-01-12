Два новых школьных корпуса открыли на Вологодчине

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11 января в Вологодской области открылись две новые школы. Инвестиции в детей составили почти 1 млрд рублей.

В Вологде открыли для младших классов новое здание школы N30

В новом трёхэтажном здании расположились 12 классов для детей начальной школы, занятия будут организованы в две смены. Кабинеты укомплектованы современной мебелью и оборудованием: оргтехникой, интерактивным учебным оборудованием, рециркуляторами. Доступ в основное здание обеспечивает одноэтажный отапливаемый переход.

Здание построено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь все условия для ребят. Отдельные для каждого класса гардеробные. Свой пищеблок и обеденный зал на 300 человек, большой спортивный зал с современным оборудованием, а рядом со школой — зона для занятий спортом. Стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки.

Стоимость работ составила 361 млн рублей.

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В Соколе открыли новую школу

11 января новая школа в Соколе приняла учеников. Она рассчитана на 528 детей с первого по одиннадцатый класс. Новое здание появилось у школы № 9 имени В.Н. Власовой, которое позволит разгрузить существующее.

Среди помещений школы — два спортивных зала, актовый зал, пищеблок, столовая с обеденным залом, мастерские, стадион и места для отдыха, а также два бассейна в отдельном помещении.

Сумма контракта составила 619 млн рублей.

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