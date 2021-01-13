В поселке Большой Луг Иркутской области построили ФОК
В поселке Большой Луг Шелеховского района закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом и спортивными площадками. Работы велись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
В ФОКе есть многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, гардероб, комната отдыха, тренерская и инвентарная комнаты, медпункт. Территория благоустроена, готов стадион и спортивные площадки.
По проекту «Спорт — норма жизни» в Иркутской области расширяется сеть спортивных объектов в шаговой доступности, в том числе предназначенных для самостоятельных занятий спортом граждан любого возраста.
Читайте также...
- Физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в поселке Чунский Иркутской области
- Четыре сельских спортивных объекта открылись в Иркутской области
- В Баяндаевском районе Приангарья открыли новый многофункциональный спорткомплекс
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!