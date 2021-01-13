В поселке Большой Луг Иркутской области построили ФОК

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В поселке Большой Луг Шелеховского района закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом и спортивными площадками. Работы велись в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В ФОКе есть многофункциональный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, гардероб, комната отдыха, тренерская и инвентарная комнаты, медпункт. Территория благоустроена, готов стадион и спортивные площадки.

По проекту «Спорт — норма жизни» в Иркутской области расширяется сеть спортивных объектов в шаговой доступности, в том числе предназначенных для самостоятельных занятий спортом граждан любого возраста.