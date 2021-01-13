В Астрахани открылся новый спортивный комплекс
Двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса было построено на территории Центрального стадиона.
Предназначенный для занятий физической культурой и спортом, а также проведения соревнований различного уровня комплекс был построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Площадь ФОКа 1,5 тысяч кв.м. В нём есть универсальный зал для игры в баскетбол, мини-футбол, гандбол и волейбол, а также помещения для занятия силовыми тренировками. В день открытия здесь прошёл товарищеский матч между командами отделения спортивной подготовки «Волгарь».
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