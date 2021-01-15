В Краснодарском крае начал работу завод по производству полипропиленовой упаковки

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Соглашение о строительстве объекта подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Общая стоимость проекта составила около 204 млн рублей. В результате в Усть-Лабинске появилось порядка 70 новых рабочих мест.

На заводе «Рассвет» производят мешки для сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Предприятие рассчитано на выпуск до 8,6 млн полипропиленовых мешков, а также полиэтиленовой пленки ежегодно.

При реализации проекта инвестор получил меры господдержки, в том числе, заем регионального Фонда развития промышленности на льготных условиях по ставке ниже рыночной.

Важно, что новое производство разместилось на площадке индустриального парка «Кубань» — одного из четырех действующих промышленных парков в нашем крае. Для резидентов это не только возможность использовать уже готовую инфраструктуру, но и снизить затраты на ее содержание, а также доступ к мерам господдержки, в том числе — налогам на прибыль и имущество.

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Так, на уровне региона для резидентов ставка по налогу на прибыль будет снижена с традиционных 17% до 13,5%. Ставка налога на имущество варьируется: в первые три года фиксировано составляет 1%, далее в зависимости от суммы капиталовложений льготный период с изменением ставки может длиться до 10 лет.

По словам президента группы компаний «Прогресс Агро» Андрея Олейника, технологический процесс на производстве полностью исключает промышленные отходы. Нити для мешков создаются из специальных полимерных гранул, а уже использованные мешки можно будет сдать партнеру завода на переработку. Из них вновь изготовят полимерные гранулы, которые используют как сырье для новой продукции.

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