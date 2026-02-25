В Курганинске Краснодарского края запустили новое производство жестяных банок и крышек
Завод будет выпускать до 225 миллионов жестяных банок в год. В настоящее время в Краснодарском крае работает более 35 производителей упаковки, которые обеспечивают свыше половины предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Новое предприятие выпускает жестяные банки различных типоразмеров и винтовые крышки. На производстве заняты более 100 жителей Курганинского района и приглашенные специалисты, а запуск осуществили при участии российского Завода упаковочных изделий и компании из Тимашевска.
Продукция изготавливается из лакированной и литографированной жести с использованием отечественного сырья, а также материалов, поставляемых из Республика Беларусь и Китай. В настоящее время около 30 видов банок отгружаются уже в 15 регионов страны.
Кубанские предприятия производят упаковку из гибких материалов, гофрокартона и картона, бумаги, полиэтиленовой и полипропиленовой пленки, жесткого пластика, а также жестяную и стеклянную тару. Кроме того, в крае выпускают крышки для консервирования и самоклеящиеся этикетки.
Напомним, что предприятия легкой промышленности на Кубани увеличили выпуск продукции на 18,9%.
