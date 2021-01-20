«Россети Московский регион» завершили реконструкцию одной из ключевых подстанций Подмосковья

© rossetimr.ru

Энергетики компании «Россети Московский регион» завершили реконструкцию подстанции (ПС) 110 кВ «Алмазово», в результате которой мощность питающего центра увеличилась почти в 2,5 раза с 50 до 126 МВА. Этого достаточно, чтобы повысить надежность электроснабжения и удовлетворить все возрастающий спрос потребителей на электроэнергию в одном из динамично развивающихся муниципальных образований Подмосковья — Балашихе.

В общей сложности в модернизацию подстанции «Алмазово» компания вложила более 700 млн рублей.

Подстанция было построена 37 лет назад и в последние годы в условиях непрерывного развития бизнеса, строительства новых микрорайонов работала с перегрузкой. Модернизация помогла решить данную проблему.

В ходе реконструкции специалисты филиала «Восточные электрические сети» заменили два старых трансформатора по 25 МВА на новые, мощностью по 63 МВА. В процессе модернизации открытого распределительного устройства 110 кВ взамен устаревших масляных выключателей установлены 5 современных элегазовых выключателей, смонтированы 14 разъединителей 110 кВ с электромеханическим приводом. Все это позволит оперативно выводить в плановые ремонты трансформаторы Т-1 и Т-2, не изменяя режим работы прилегающей сети 110 кВ.

Для присоединения новых абонентов построено новое здание закрытого распределительного устройства 10 кВ на четыре секции, проведена реконструкция комплектного распределительного устройства 10 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные. Это позволило обеспечить более надежную работу оборудования подстанции и снизить затраты на его эксплуатацию.

Реконструкция питающего центра велась с внедрением современных цифровых технологий. Все системы релейной защиты и автоматики выполнены на основе микропроцессорной техники. Включены в работу системы телемеханики и телеуправления. Все это повышает наблюдаемость за бесперебойным функционированием энергообъекта, дает возможность дистанционного управления электрооборудованием, повышает оперативность реагирования на возможные нештатные ситуации.

На сегодня Алмазово обеспечивает электроснабжением более 23 000 потребителей, 58 социально значимых объектов и ряд промышленных предприятий, в числе которых: АО «Мосводоканал», АО «Транснефть — Верхняя Волга», Агрофирма «Первое Мая» и др.

«Выполненная реконструкция подстанции «Алмазово» позволила повысить безопасность и надежность работы энергооборудования, сократить трудоемкость его эксплуатации, что в итоге положительно отразилось на уровне качества и надёжности электроснабжения потребителей, — отметил Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион».