На космодроме Байконур продолжаются испытания модуля «Наука»

МЛМ "Наука" в монтажно-испытательном комплексе РКК "Энергия", на космодроме Байконур © sun9-10.userapi.com

В соответствии с графиком предстартовой подготовки в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур продолжаются заводские контрольные испытания модуля «Наука». Его запуск к Российскому сегменту Международной космической станции (МКС) запланирован на 2021 год с помощью ракеты-носителя «Протон-М».На сегодняшний день специалисты Роскосмоса завершили 80% запланированных проверок. Проведены испытания системы телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа. Проверены основной и резервный комплекты системы обеспечения температурного режима модуля, составные части комплекса двигательных установок «Науки», система управления движением и навигацией модуля.Вместе с этим проведены испытания системы наддува и подачи топлива в баки высокого и низкого давления горючего и окислителя и датчиков давления систем наддува и подачи топлива.Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» (МЛМ) — научно-исследовательский модуль Российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» им. С.П. Королева (оборудование бортовых систем и научная аппаратура) в кооперации с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (общее проектирование и производство) в целях расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.МЛМ «Наука» создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока «Заря» с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир».Он будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.После ввода в эксплуатацию МЛМ Российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.