Белорецкий металлургический комбинат в 2020 году нарастил экспортные поставки

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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в 2020 году поставил зарубежным потребителям на 35% больше металлопродукции, чем в 2019 году.

БМК на зарубежные рынки поставил более 120 тыс. тонн металлопродукции. Наибольший рост — в 2 раза — показала товарная катанка (заготовка для проволоки). На 4% выросли продажи низкоуглеродистой проволоки, которая идет для увязки грузов, изготовления гвоздей, сеток, ограждений и используется во всех отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

«Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией, нам удалось нарастить поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Это произошло благодаря оперативному реагированию сбытовых и производственных служб БМК на потребности клиентов — металлоперерабатывающих предприятий. А также расширению географии поставок», — прокомментировал управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.

Доля экспорта в реализации металлопродукции БМК составляет порядка 34%. Продукция комбината отправляется в более чем 20 стран мира. В страны СНГ и Европы БМК поставляет катанку, проволоку обыкновенного качества, пружинную и сварочную, канаты с покрытием и без, в том числе с полимером, гвозди. Эта продукция применяется в авто-, машино- и судостроении, горнодобывающей и энергетической отраслях, сельском хозяйстве, мебельной промышленности и в строительной сфере.