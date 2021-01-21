В подмосковной ОЭЗ «Дубна» открылся третий инновационно-технологический центр

© mii.mosreg.ru

В особой экономической зоне «Дубна» введен в эксплуатацию инновационно-технологический центр. Это вторая очередь строительства объекта, общая площадь которого составляет почти 9 040 кв. м.

В офисно-производственных помещениях ИТЦ разместятся высокотехнологичные инновационные производства и производства медицинской продукции, такие как:

• разработка контрольно-измерительных программно-аппаратных комплексов (ООО «ЕКОМ»);

• разработка лазерного оборудования (ООО «Эволюция»);

• разработка и производство УЗИ-аппаратов (ООО «Елс-мед»);

• производство оборудования и технологических линий (ООО «Инфис компания»);

• производство глазных капель (ООО «Дубна-Бифарм»);

• разработка и производство медицинского оборудования (ООО «Анхел Трейдинг»);

• разработка и производство изделий медицинского назначения, в том числе наборов для дифференциальной лабораторной диагностики туберкулеза (ООО «Медипалтех»)

и другие.

На территории ОЭЗ «Дубна» уже действуют два инновационно-технологических центра с готовыми лабораториями и производственными помещениями. Их общая площадь — более 30 тыс. кв.м. Потенциальные арендаторы нового (третьего) ИТЦ планируют инвестировать в свои проекты свыше 1,8 млрд рублей и создать почти 270 новых рабочих мест.

Возведение объекта осуществлялось в рамках государственных программ «Предпринимательство Подмосковья» и «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.