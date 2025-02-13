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Ivan_82 13 февраля 2025, 18:55 69 Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В состав ОЭЗ «Технополис Москва» вошли еще четыре производственные площадки

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ОЭЗ «Технополис Москва» расширяется — к шести ранее входящим в территорию площадкам («Печатники», «Алабушево», «Руднево», «МИЭТ», «Микрон», «Ангстрем») добавили сразу четыре новые:

«Хруничева» — развитие аэрокосмической отрасли.

 © www.sobyanin.ru

«Красная Пахра» — производство аккумуляторных батарей для электротранспорта.

 © www.sobyanin.ru

«Карачаровский механический завод» — производство вертикального транспорта и лифтостроение.

 © www.sobyanin.ru

«Толстопальцево» — производство крупногабаритных жилых модулей.

 © www.sobyanin.ru

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — флагман новой промышленности столицы. За последние 5 лет ее компании увеличили объем инвестиций в 32 раза, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза — до 22 100. Уже более 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и других отраслях.

Расширение ОЭЗ положительно скажется на экономике города, создаст новые рабочие места и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета России.

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Источник: https://www.sobyanin.ru/novye-ploschadki-oez-tehnopolis-moskva

  • Ivan_82
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ОЭЗ, ОЭЗ Технополис Москва, новое производство, Москва,
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