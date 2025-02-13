В состав ОЭЗ «Технополис Москва» вошли еще четыре производственные площадки

ОЭЗ «Технополис Москва» расширяется — к шести ранее входящим в территорию площадкам («Печатники», «Алабушево», «Руднево», «МИЭТ», «Микрон», «Ангстрем») добавили сразу четыре новые:

«Хруничева» — развитие аэрокосмической отрасли.

© www.sobyanin.ru

«Красная Пахра» — производство аккумуляторных батарей для электротранспорта.

© www.sobyanin.ru

«Карачаровский механический завод» — производство вертикального транспорта и лифтостроение.

© www.sobyanin.ru

«Толстопальцево» — производство крупногабаритных жилых модулей.

© www.sobyanin.ru

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — флагман новой промышленности столицы. За последние 5 лет ее компании увеличили объем инвестиций в 32 раза, а число рабочих мест увеличилось в 3,5 раза — до 22 100. Уже более 220 предприятий выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и других отраслях.

Расширение ОЭЗ положительно скажется на экономике города, создаст новые рабочие места и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета России.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен