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Агропром и пищевая промышленность

Плоды импортозамещения: собран рекордный урожай фруктов и ягод

 © www.vesti.ru

Минсельхоз подвел итоги уборочной кампании 2020 года: в регионах собрано 3,6 миллиона тонн плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.

Валовой сбор ягод и плодов в агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн. Это яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. «Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников», — пояснили в Минсельхозе. Здесь лидируют Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

После ограничения импорта яблок и ягод 7 лет назад садоводство при поддержке государства стало одним из наиболее доходных направлений в АПК. Инвесторы получают субсидии на возмещение части затрат, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование при закладке садов, теплиц, компенсацию прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК.
Источник: https://www.vesti.ru/finance/article/2513109

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сельское хозяйство, импортозамещение, садоводство
  • Нет аватара gik
    22.01.2109:43:24

    Минсельхоз подвел итоги уборочной кампании 2020 года: в регионах собрано 3,6 миллиона тонн плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.

    Валовой сбор ягод и плодов в агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн.

    Интересный вопрос. В агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн, а где собраны остальные 2.4?

    #1222861
    • Нет аватара nabludatel71
      22.01.2109:52:37

      Остальное — хозяйства населения. Рассчитывается на базе итогов сельхозпереписи (проводится раз в 10 лет) и ежегодных выборочных обследований, с разными дополнительными косвенными показателями.

      #1222863
  • Нет аватара nabludatel71
    22.01.2109:50:47

    Россия в 2014 году ввела запрет на поставки продуктов из Евросоюза и ряда стран, поддержавших антироссийские санкции. Среди них — мясо-молочная продукция, рыба, овощи и фрукты. Санкции, принятые Россией в ответ на экономические ограничения ЕС и США, принесли свои плоды — в разы выросло российское производство сыров, молочной и овощной продукции. Импорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20%, плодоовощной продукции — на 11%, импорт овощей сократился на 27%. В руководстве РФ считают программу импортозамещения успешной.

    Убрал абзац, т.к. он:

    1) политизирован,

    2) содержит неверные данные.

    Производство сыров — самый динамичный сегмент молочки — за 2015-2019 гг. выросло на 35-40% (считая с сырными продуктами или без них) — это совсем не разы, про молочную продукцию в целом говорить не приходится.

    В овощах можно говорить про рост в разы применительно к тепличным, и то «разов» там будет только 2; по отдельным видам, конечно, можно найти и кратный рост — по грибам, например (да, они считаются овощами).

    Импорт — непонятно к какому периоду указано снижение и чем плодоовощная продукция отличается от овощей — если это имеется в виду готовая, то там более сложная динамика, нелинейная.

    #1222862
  • igor dukhovich igor dukhovich
    22.01.2120:06:44

    Раньше сказали бы — спасибо партии родной, сейчас скажем — спасибо санкциям чужим.

    Отредактировано: igor dukhovich~20:07 22.01.21
    #1222945
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