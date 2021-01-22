Плоды импортозамещения: собран рекордный урожай фруктов и ягод

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Минсельхоз подвел итоги уборочной кампании 2020 года: в регионах собрано 3,6 миллиона тонн плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.

Валовой сбор ягод и плодов в агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн. Это яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. «Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников», — пояснили в Минсельхозе. Здесь лидируют Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

После ограничения импорта яблок и ягод 7 лет назад садоводство при поддержке государства стало одним из наиболее доходных направлений в АПК. Инвесторы получают субсидии на возмещение части затрат, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование при закладке садов, теплиц, компенсацию прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК.