Производство модульных криогенных заправочных установок введено в строй в Нижегородской области

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ООО «ГазСервисКомпозит» в конце 2020 года ввело в эксплуатацию новое производство модульных криогенных заправочных установок.

Новые модульные криогенные заправочные установки являются полноценными крио-АЗС. За счет того, что они легко и быстро монтируются, установки могут стать важным элементом газозаправочной инфраструктуры, что существенно сократит сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов, необходимых для обеспечения работы набирающих популярность транспорта и техники, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

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На сегодняшний день уже поставлено для ввода в эксплуатацию 8 таких установок в Московскую, Ленинградскую и Челябинскую области. Использование подобного оборудования является быстрым решением для обеспечения потребителей сжиженным природным газом и предполагает минимальные требования к площади земельных участков и санитарно-защитных зон размещения установки, минимизацию сроков монтажа и ввода в эксплуатацию объектов.