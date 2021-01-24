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Армия и Флот

Инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение робота-сапера УРАН-6

 © function.mil.ru

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии 320 годовщины инженерных войск получили на вооружение робототехнический комплекс «Уран-6».

Военные инженеры прошли переобучение в течении 3 месяцев интенсивной подготовки, а также впервые смогли использовать на практике в ходе подготовки к масштабной проверке боевой готовности войск армии в новом периоде обучения 2021 года.

Новый робот-сапер — первая поставка роботизированного комплекса с дистанционной системой управления для инженерных войск армии.

Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 метров. Комплекс оснащен 4 видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограмм тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 метра и ров шириной 1,5 метра.

Комплекс имеет боевой опыт применения в нескольких современных локальных конфликтах.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12340439@egNews

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«Уран-6»
  • Александр Сенин Александр Сенин
    24.01.2120:22:57

    Отличный агрегат. Минные поля на войне враг использует часто.

    #1223121
  • Александр Сенин Александр Сенин
    24.01.2120:25:04

    Ещё есть робот Уран-14. Новейший многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14"

    Комплекс предназначен для дистанционного пожаротушения опасных и труднодоступных для личного состава объектов.

    Максимальная дальность тушения — 50 метров, дальность дистанционного управления — не менее 1000 метров.

    Комплекс оснащен цистернами с водой емкостью две тысячи литров и пенообразователем емкостью 600 литров.

    Больше роботов! Россия вперёд!

    #1223122
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