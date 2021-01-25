Связисты ЮВО впервые развернули радиорелейную линию связи общей протяженностью более 700 км

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Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Северном Кавказе, впервые развернули радиорелейную линию связи общей протяженностью более 700 км в рамках тактико-специального учения.

Полевая радиорелейная линия связи, обеспечит каналы связи с высокой пропускной способностью для приёма и передачи в защищенном режиме больших объемов аудио- и видеоинформации.

Связисты ЮВО применили современные цифровые мобильные комплексы видеоконференцсвязи и станции космической связи для обеспечения непрерывной работы командования в полевых условиях, цифровые телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС» на базе автомобиля КамАЗ, цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и радиостанции Р-166.

Кроме того, в ходе учения была создана многоуровневая сеть, которая обеспечила управление межвидовой группировкой войск по всем каналам связи, а также проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии и нарушении функционирования компьютерных сетей.

В учении приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.