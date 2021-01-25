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Армия и Флот

Связисты ЮВО впервые развернули радиорелейную линию связи общей протяженностью более 700 км

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Связисты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Северном Кавказе, впервые развернули радиорелейную линию связи общей протяженностью более 700 км в рамках тактико-специального учения.

Полевая радиорелейная линия связи, обеспечит каналы связи с высокой пропускной способностью для приёма и передачи в защищенном режиме больших объемов аудио- и видеоинформации.

Связисты ЮВО применили современные цифровые мобильные комплексы видеоконференцсвязи и станции космической связи для обеспечения непрерывной работы командования в полевых условиях, цифровые телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС» на базе автомобиля КамАЗ, цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 и радиостанции Р-166.

Кроме того, в ходе учения была создана многоуровневая сеть, которая обеспечила управление межвидовой группировкой войск по всем каналам связи, а также проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии и нарушении функционирования компьютерных сетей.

В учении приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12340461@egNews

Р-419Л1, Редут-2УС, цифровые РЛС, полевая радиорелейная линия связи, ЮВО
  • Alexander V Alexander V
    25.01.2114:01:42

    Неужели данные можно передать на такое расстояние?

    #1223179
    • Alex M Alex M
      25.01.2117:57:42

      Мне тоже интересно, либо спутник, либо ионосфера, либо серия ретрансляторов-раскладушек

      #1223206
      • Alexander V Alexander V
        25.01.2118:02:24

        впервые развернули радиорелейную линию связи общей протяженностью более 700 км
        Похоже на ретрансляторы. Наверное имеется в виду, что вся линия покрыта, а не точка-точка.

        Отредактировано: Alexander V~18:02 25.01.21
        #1223207
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