Компания «НИИЭП» выпускает рециркуляторы-облучатели с УФ-лампами
Научно-исследовательский институт электронных приборов (г.Новосибирск) разработал новую модификацию бактерицидного рециркулятора-облучателя потолочного размещения «Луфт-1». Устройство отличается улучшенной схемой рециркуляции воздуха, а также возможностью облучения предметов и поверхностей в помещении потоком ультрафиолетового излучения, что позволяет эффективно бороться с патогенной микрофлорой в помещении.
Рециркулятор улучшен благодаря увеличению размеров воздухозаборников, что снизило нагрузку на вентиляторы и, соответственно, производимый шум. Предприятие уже выпустило первую партию обновленных устройств. Обеззараживатели установлены в помещениях Новосибирского НИИЭП для защиты сотрудников института от Ковид-19.
«НИИЭП начал производство обновленных приборов для очистки воздуха, поверхностей и предметов в административных и производственных помещениях. Мы изготовили первую серийную партию бактерицидных устройств в новом дизайне и с улучшенной рециркуляцией. Все работы по изменению внешнего облика УФ-рециркуляторов проведены в кратчайшие сроки с применением специализированных программных пакетов, позволяющих максимально ускорять конструкторские работы с высоким качеством исполнения конечных изделий», — отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.
Особенностью рециркуляторов является возможность их легкого монтажа в ячейки потолочных конструкций, без внесения изменений в конструкцию потолков. Новинка НИИЭП сочетает в себе функции рециркулятора воздуха и УФ-облучателя и позволяет проводить эффективное воздействие на микрофлору в воздухе, а также уничтожает микрофлору находящуюся на предметах и поверхности в помещении.
Рециркуляторы-облучатели «Луфт-1» спроектированы и изготовлены согласно российским и международным стандортам по безопасности. В режиме рециркуляции один аппарат «Луфт-1» очищает более 200 м³ воздуха в час. Потребление электроэнергии составляет 80 Ватт.
Технические характеристики изделия:
- Производительность 200 м³/час
- Потребление 80 Вт
- Напряжение питания сети 220 В +/- 10%
- Уровень шума не выше 35 дБ
- Габариты 595×595×65
- Масса без упаковки 6,2 кг
Рециркулятор-облучатель «Луфт-1» встраивается в потолки «Армстронг». Оснащен счетчиком наработки часов и пультом дистанционного управления.
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