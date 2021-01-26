Компания «НИИЭП» выпускает рециркуляторы-облучатели с УФ-лампами

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Научно-исследовательский институт электронных приборов (г.Новосибирск) разработал новую модификацию бактерицидного рециркулятора-облучателя потолочного размещения «Луфт-1». Устройство отличается улучшенной схемой рециркуляции воздуха, а также возможностью облучения предметов и поверхностей в помещении потоком ультрафиолетового излучения, что позволяет эффективно бороться с патогенной микрофлорой в помещении.

Рециркулятор улучшен благодаря увеличению размеров воздухозаборников, что снизило нагрузку на вентиляторы и, соответственно, производимый шум. Предприятие уже выпустило первую партию обновленных устройств. Обеззараживатели установлены в помещениях Новосибирского НИИЭП для защиты сотрудников института от Ковид-19.

«НИИЭП начал производство обновленных приборов для очистки воздуха, поверхностей и предметов в административных и производственных помещениях. Мы изготовили первую серийную партию бактерицидных устройств в новом дизайне и с улучшенной рециркуляцией. Все работы по изменению внешнего облика УФ-рециркуляторов проведены в кратчайшие сроки с применением специализированных программных пакетов, позволяющих максимально ускорять конструкторские работы с высоким качеством исполнения конечных изделий», — отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Особенностью рециркуляторов является возможность их легкого монтажа в ячейки потолочных конструкций, без внесения изменений в конструкцию потолков. Новинка НИИЭП сочетает в себе функции рециркулятора воздуха и УФ-облучателя и позволяет проводить эффективное воздействие на микрофлору в воздухе, а также уничтожает микрофлору находящуюся на предметах и поверхности в помещении.

Рециркуляторы-облучатели «Луфт-1» спроектированы и изготовлены согласно российским и международным стандортам по безопасности. В режиме рециркуляции один аппарат «Луфт-1» очищает более 200 м³ воздуха в час. Потребление электроэнергии составляет 80 Ватт.

Технические характеристики изделия:

Производительность 200 м³/час Потребление 80 Вт Напряжение питания сети 220 В +/- 10% Уровень шума не выше 35 дБ Габариты 595×595×65 Масса без упаковки 6,2 кг

Рециркулятор-облучатель «Луфт-1» встраивается в потолки «Армстронг». Оснащен счетчиком наработки часов и пультом дистанционного управления.

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