Новая детская поликлиника открылась в Правобережном округе Иркутска

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27 января 2021 года в Иркутске торжественно открыли новую детскую поликлинику городской больницы № 9. Современное здание построили в Правобережном округе Иркутска по адресу: улица Радищева, 5.

Ранее поликлиника располагалась в приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома. Новое здание начали строить в 2018 году, стройку приостанавливали. Но сейчас здание готово принять пациентов. Его площадь составляет 8,8 тысячи квадратных метров. В строительство вложили 515 миллионов рублей. На оснащение из областного бюджета выделили еще 136 миллионов рублей, сообщает минздрав региона.

Медучреждение будет обслуживать более 13 тысяч детей. В поликлинике установлен 64-х срезовый компьютерный томограф, рентген-диагностический комплекс, водолечебная кафедра на четыре кабины, ортопантомограф, лабораторные комплексы, аппараты УЗИ. Здесь обустроили зоны для комфортного пребывания посетителей, игровые зоны для детей.

«Медицинский персонал и жители очень ждали открытия детской поликлиники. Особенно рады медики и пациенты отделению восстановительного лечения, которое включает в себя бассейн, душевые и гидромассажные кабины, кабинет спелеотерапии, залы для занятий лечебной физкультурой, тренажерные залы. У нас есть все условия для качественного оказания медицинской помощи», — поделилась главный врач ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» Лидия Пчела.

Медучреждение было готово к приёму пациентов еще осенью 2020 года, но из-за коронавируса в нем оборудовали на время амбулаторно-ковидный центр и проводили томографию. После в здании провели санобработку. И теперь детская поликлиника работает в плановом режиме.

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

© irk.today

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