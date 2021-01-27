На полуострове Таймыр началось строительство морского терминала

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В рамках реализации проекта по созданию угольного кластера на п-ве Таймыр на севере Красноярского края началось строительство морского терминала.

Об этом 26 января 2021 г. сообщил владелец корпорации AEON Р. Троценко в рамках презентации ребрендинга аэропорта г. Челябинск, входящего в подконтрольную AEON группу Новапорт.

Проект угольного кластера на п-ве Таймыр реализуется входящей в состав AEON компанией Северная звезда. На строительстве морского терминала уже работают 200 ед. техники и 600 работников. Ввод терминала в эксплуатацию планируется через 2 года.

Ресурсной базой проекта является Сырадасайское каменноугольное месторождение в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, в 105-120 км юго-восточнее пос. Диксон. Запасы Сырадасайского месторождения составляют 5,68 млрд тонн каменного угля марок Г (газовые), Ж (жирные), К (коксовые) и ОС (отощенно-спекающиеся). Месторождение обладает одними из крупнейших запасов ценных коксующихся углей.

Угольный кластер на п-ве Таймыр будет включать:

угольный разрез открытого способа добычи,

обогатительную фабрику глубокой переработки (выход концентрата — более 60%),

производственную железнодорожную ветку протяженностью 60 км,

морской порт Енисей,

аэропорт Таймыр,

мини-ТЭЦ, угольные и производственные склады, очистные сооружения и др. инфраструктурные объекты.

Порт сможет принимать суда океанского класса, глубина — 15,5 м, длина причальной стены — 500 м. Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути (СМП). Добыча угля начнется в 2021 г.

Создание угольного кластера на базе Сырадасайского месторождения входит в состав комплексного инвестиционного проекта (КИП) Енисейская Сибирь. КИП Енисейская Сибирь, объединяющий республики Хакасия, Тыва и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 г. В апреле 2018 г. регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.