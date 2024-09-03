Енисей получил новые партии осетровой молоди

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В 2024 г. в Енисей выпустили 3 млн молоди осетра за счет АО «НТЭК». Таким образом энергетики выполнили свои обязательства на текущий год по компенсации ущерба от экологической катастрофы в Норильске.

В конце мая 2020 г. из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в реки и почву попали тысячи тонн нефтепродуктов. Мировое соглашение о возмещении вреда заключено между Енисейским теруправлением Росрыболовства, НТЭК и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В этом году под контролем комиссии теруправления энергетики выпустили в Енисей 3 млн особей молоди осетра, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Такие мероприятия успешно реализуются уже второй год. Напомним, по условиям соглашения НТЭК до 2032 г. должна выпускать в Енисей по 3 млн мальков сибирского осетра ежегодно. Кроме того, с 2033 г. по 2050 г. бассейн Норило-Пясинской озерно-речной системы за счет компании будут зарыблять сибирским осетром, муксуном, чиром, сигом — по 7 млн экземпляров каждого вида в год, а также нельмой — 400 тыс. особей ежегодно.

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