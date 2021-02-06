Санкт-Петербург. Скейтпарки под мостами

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Недавно в Петербурге открыли два новых скейтпарка. Один — под Коломяжским путепроводом в Приморском районе, второй — на Петровском острове, под мостом Бетанкура. Это одни из первых в России парки под мостами.

Активное движение под петербургскими мостами начинается в будни после 15:00, когда у школьников завершаются уроки.

Под Коломяжским путепроводом

Этот скейтпарк — результат конкурса «Твой бюджет» (проект, в котором обычные петербуржцы предлагают, на что можно было бы потратить часть районных денег). Авторы инициативы — Елизавета Челнокова и Михаил Сазонов. В 2019 году разработали проект, в 2020-м — определили подрядчика и построили парк. На всё потратили 31 миллион рублей из городского бюджета.

Путепровод выполняет функцию крыши, так что тренироваться здесь можно круглогодично. Основной материал — гидротехнический бетон, который, как уверяют строители, прослужит долго при условии бережной эксплуатации (если поверхности будут своевременно чистить, не применяя при уборке реагенты). Она — на совести Смольного: оба новых скейтпарка сейчас переходят на баланс города.

Общая площадь площадки — 2,5 тысячи м2. Она разделена на 4 зоны: скейт-площадке для начинающих экстремалов, скейт-площадка с рампами и перилами для опытных скейтеров, бетонная чаша (боул) также для опытных спортсменов и памп-трек (специальная закольцованная трасса с чередованием ям, кочек, контруклонов).

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Оба пространства — и под Коломяжским путепроводом, и под мостом Бетанкура — используются практически круглосуточно. С недавних пор произошел бум популярности экстремального самоката, поэтому мы наблюдаем чередование дисциплин на площадках. Нередки случаи, когда взрослые скейтеры и велосипедисты выбирают вечернее и ночное время для тренировок в пустом скейтпарке и на памптреке.

Под мостом Бетанкура

В отличие от парка под Коломяжским, пространство в Петроградском районе разработали по инициативе Федерации скейтбординга Санкт-Петербурга.

Искать новый скейтпарк нужно на Петровском острове, в районе 20-х домов по Петровскому проспекту. Он поменьше, всего 1200 м2.

Четыре тренировочных пространства ориентированы на разный уровень спортивной подготовки. Рядом разместили веревочный гамак для лазания, вокруг него установили вращающиеся кресла. Находящийся над новым скейт-парком свод моста обеспечивает активный отдых в любую погоду. Кататься и тренироваться здесь можно круглосуточно.

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

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В следующем году планируют обустроить вторую очередь под мостом Бетанкура, ближе к Петровскому проспекту. Здесь хотят организовать специальную чашу для скейтбординга как олимпийской дисциплины, а также, как и под Коломяжским путепроводом, сделать памптрек.

Кроме этого в городе планируют открыть ещё четыре скейпарка.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://www.gov...overnor/202148/