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Образование

Открыт комплекс зданий второй очереди Кемеровского президентского кадетского училища

 © ako.ru

Два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном построены на территории Кемеровского президентского кадетского училища. Но данный момент строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов. Общая площадь новых зданий составляет почти 8 тыс. кв. метров, в том числе площадь спорткомплекса — более 5,6 тыс. кв. метров. Спальные корпуса и спортивный комплекс соединены теплыми переходами. После ввода новых корпусов в училище смогут жить и получать образование 840 кадетов, число учащихся будет увеличиваться постепенно, в течение нескольких лет. Строительство кадетского училища в Кемерово на этом полностью завершено.

Важно создать кадетам, которые впервые надолго покинули родной дом, комфортные условия для жизни и обучения. Чтобы решить эту задачу, на строительстве новых корпусов кадетского училища ежедневно работали более 420 человек и 35 единиц техники. Строительство завершили в срок, 1 сентября жилые корпуса и спорткомплекс приняли учащихся.

Второй этап строительства Кемеровского президентского кадетского училища начался в конце сентября 2019 года. Ранее, 1 сентября 2019 года, в эксплуатацию были введены учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест с обеденными залами и классами дополнительного образования, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт с 25 стационарными местами, крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств, силовых тренировок, 10 открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола и других видов спорта, а также стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, полоса препятствий.

В 2019 году в кадетском училище начали заниматься 350 кадетов. В 2020 году был объявлен набор еще для 120 пятиклассников со всей страны. Кандидатов отбирали по состоянию здоровья, физической и психологической готовности, результатам вступительных испытаний.

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

 © ako.ru

https://ako.ru/...hit-v-novom-kor

Источник: https://ako.ru/news/detail/pyatikla...-uchilishche-budut-zhit-v-novom-kor

Кемеровская область, Минобороны, ЦВО, училище
  • Human RS Human RS
    30.01.2121:39:19

    Редко сам публикую новости, обычно посылаю весь новостной поток камрадам, но тут решил опубликовать сам    

    Специально для тех у кого возникнет вопрос — «А почему новость с 1 сентября публикуется только сейчас?», мы не журналисты, чтобы в погоне за рейтингами и хайпом делать халтуру. Я специально выждал полгода в ожидании какого-либо официального мероприятия по открытию второй очереди училища, хотя оно полностью было готово и 1 сентября приняло в новые корпуса воспитанников.

    Отредактировано: Human RS~21:55 30.01.21
    #1223696
  • Нет аватара GenOfDrag
    30.01.2122:41:51

    Почему все розетки под потолком в комнатах, и что за красный квадрат?!

    #1223708
    • WizardGRin GRIn WizardGRin GRIn
      30.01.2123:28:30

      доска для заметок,клеишь стикеры или на кнопки-фото мамы))))

      #1223712
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