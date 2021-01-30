Открыт комплекс зданий второй очереди Кемеровского президентского кадетского училища
Два жилых корпуса, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном построены на территории Кемеровского президентского кадетского училища. Но данный момент строители завершают благоустройство территории возле новых корпусов. Общая площадь новых зданий составляет почти 8 тыс. кв. метров, в том числе площадь спорткомплекса — более 5,6 тыс. кв. метров. Спальные корпуса и спортивный комплекс соединены теплыми переходами. После ввода новых корпусов в училище смогут жить и получать образование 840 кадетов, число учащихся будет увеличиваться постепенно, в течение нескольких лет. Строительство кадетского училища в Кемерово на этом полностью завершено.
Важно создать кадетам, которые впервые надолго покинули родной дом, комфортные условия для жизни и обучения. Чтобы решить эту задачу, на строительстве новых корпусов кадетского училища ежедневно работали более 420 человек и 35 единиц техники. Строительство завершили в срок, 1 сентября жилые корпуса и спорткомплекс приняли учащихся.
Второй этап строительства Кемеровского президентского кадетского училища начался в конце сентября 2019 года. Ранее, 1 сентября 2019 года, в эксплуатацию были введены учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая на 900 мест с обеденными залами и классами дополнительного образования, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медицинский пункт с 25 стационарными местами, крытый спортивный комплекс с отдельными залами для игровых видов спорта, единоборств, силовых тренировок, 10 открытых площадок для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола и других видов спорта, а также стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, полоса препятствий.
В 2019 году в кадетском училище начали заниматься 350 кадетов. В 2020 году был объявлен набор еще для 120 пятиклассников со всей страны. Кандидатов отбирали по состоянию здоровья, физической и психологической готовности, результатам вступительных испытаний.
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