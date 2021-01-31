В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену
В новой консультативно-диагностической поликлинике Сургутской окружной клинической больницы начался прием пациентов.
Новая поликлиника это не только просторное помещение, но и расширенные возможности для медиков. Здесь оборудована качественная лаборатория, расположено оборудование для МРТ-диагностики, компьютерной томографии, рентгенологической диагностики всех видов.
В процессе строительства
https://sitv.ru/arhiv/news/zarabotalo-poliklinika-dolgostroj-v-surgute-otkrylas-dlya-paczientov/
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