В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену

© ugra-news.ru

В новой консультативно-диагностической поликлинике Сургутской окружной клинической больницы начался прием пациентов.

Новая поликлиника это не только просторное помещение, но и расширенные возможности для медиков. Здесь оборудована качественная лаборатория, расположено оборудование для МРТ-диагностики, компьютерной томографии, рентгенологической диагностики всех видов.

© mngz.ru

В процессе строительства

© osurgut.com

https://sitv.ru/arhiv/news/zarabotalo-poliklinika-dolgostroj-v-surgute-otkrylas-dlya-paczientov/