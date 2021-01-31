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Медучреждения

В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену

 © ugra-news.ru

В новой консультативно-диагностической поликлинике Сургутской окружной клинической больницы начался прием пациентов.

Новая поликлиника это не только просторное помещение, но и расширенные возможности для медиков. Здесь оборудована качественная лаборатория, расположено оборудование для МРТ-диагностики, компьютерной томографии, рентгенологической диагностики всех видов.

 © mngz.ru

В процессе строительства

 © osurgut.com

https://sitv.ru/arhiv/news/zarabotalo-poliklinika-dolgostroj-v-surgute-otkrylas-dlya-paczientov/
Источник: https://ugra-news.ru/article/v_surg...linika_na_425_poseshcheniy_v_smenu/

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, ХМАО
  • Нет аватара termometrix
    31.01.2116:35:16

    Окружная больница в Нижневартовске на 1100 мест.Ход строительства.Срок сдачи: апрель-июль.

     © informugra.ru

    На 15 февраля назначена приемка Центра материнства и детства в Сургуте.

    Открыть Центр охраны материнства и детства для посетителей планируется летом 2021 года.

    В центре будут ежегодно планируется принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе.

    https://osurgut...etailview/30848

     © osurgut.com

     © ugra-news.ru

    Отредактировано: termometrix~16:49 31.01.21
    #1223814
  • Комментарий удален
    • Нет аватара termometrix
      31.01.2118:11:44

      Открыта официально.В режиме онлайн.

      «Объект введен в эксплуатацию 27 ноября 2020 года, поставлен на кадастровый учет», — сказал Эдуард Алексеенко.

      Глава региона поздравила всех.

      А сегодня поликлиника начала принимать пациентов из-за Ковид карантина в декабре 2020 и январе 2021 в Сургуте и ХМАО.

      Ссылка на новость:

      https://sitv.ru...lya-paczientov/

      Отредактировано: termometrix~18:29 31.01.21
      #1223829
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