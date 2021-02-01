Геоскан создал собственный сверхлегкий гамма-спектрометр

Сверхлегкий гамма-спектрометр © www.geoscan.aero

Линейка комплексов «Геоскан 401» пополнилась дроном для геологоразведки, оснащенным уникальным гамма-спектрометром собственной разработки. Прибор отличается от аналогов сочетанием малой массы и высокой чувствительности, необходимым для проведения гамма-съемки с беспилотника.

Спектрометр имеет энергетическое разрешение около 7,5%, энергетический диапазон от 30кэВ до 3МэВ и весит всего 2,6 кг. Беспилотник «Геоскан 401 Гамма» способен вести полет даже на предельно малой высоте — от нескольких метров — как в равнинной местности, так и в более сложных ландшафтных условиях.

Для формирования наиболее точной картины работы выполняются в два этапа. На первом по заданным профилям ведется площадная съемка, во время которой запись производится интервалами длительностью 1 с. Комплекс записывает показатели активности и энергии гамма-квантов, отмечая их координаты. На основе этих данных строится карта общего радиационного фона и — при необходимости — карта содержания отдельных элементов, обычно это калий, уран и торий. Также определяются точки с наибольшим излучением, представляющие интерес для исследователей.

Чтобы уточнить интенсивность энергии гамма-квантов в этих отдельных перспективных точках, на втором этапе работ беспилотник зависает над каждой из них на 10-15 мин. В результате формируется полная информация о количестве тех или иных квантов и их энергиях как на всей площади съемки, так и на отдельных ее участках.

Характеристики «Геоскан 401 Гамма» и специальная технология съемки позволяют продуктивно использовать комплекс для составления геологических карт крупных малоизученных территорий; поиска рудного сырья, нефти и газа; при радиоэкологическом мониторинге.