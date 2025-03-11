Создан первый отечественный комплекс для видеомониторинга пожарной обстановки с беспилотника

Геоскан 801 © www.geoscan.ru

ГК «Геоскан » и «Формоза-Софт» интегрировали беспилотники «Геоскан 801» с системой дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». Это позволило создать первый полностью российский компактный беспилотный комплекс для оперативного видео- и тепловизионного контроля пожарной обстановки, благодаря которому подразделения Рослесхоза и МЧС по всей стране будут получать готовые данные для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Решение позволяет в режиме реального времени транслировать с БАС «Геоскан 801» 4K-видео и данные тепловизионной камеры, координаты маршрута беспилотника и телеметрию на сервер системы «Лесохранитель». Все данные передаются по защищенному протоколу, что гарантирует их безопасность. Реализована возможность импортировать полетные задания для беспилотника с сервера «Лесохранителя» или флеш-накопитель на пульт дистанционного управления Геоскана 801, автоматически выполнять полеты по этим заданиям либо корректировать задания перед полетами, экспортировать собранные беспилотником данные на сервер «Лесохранителя» и внешний носитель. Результаты съемки можно наложить на карту в «Лесохранителе» для анализа и оперативного принятия решений.

«Предстоящий летний сезон должен существенно изменить возможности подразделений региональных служб охраны и защиты лесов в большинстве регионов страны по выявлению и предотвращению лесных пожаров — по нацпроекту „БАС“ к ним на службу поступят более 1000 беспилотных комплексов „Геоскан 801“. Интеграция с системой „Лесохранитель“ превращает наши БАС в готовый инструмент оперативного контроля пожарной обстановки», — прокомментировал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий. «Интеграция с БАС „Геоскан 801“ позволила создать универсальное решение для мониторинга пожаров, где программная платформа „Лесохранитель“ выступает „мозгом“ системы, анализируя и обрабатывая данные и оперативно передавая их службам реагирования», — отметил директор компании «Формоза-Софт» Игорь Храмов.

Геоскан 801 — первый серийный компактный российский квадрокоптер промышленного класса для видеомониторинга в режиме реального времени. Вес БВС — 1,5 кг, что является минимальным в данном классе среди отечественных устройств. Габариты в сложенном состоянии — 350×200×150 мм. Ключевая особенность аппарата — возможность ведения комбинированной видеосъемки: в видимом и инфракрасном спектрах. На «Геоскан 801» установлен тепловизор с разрешением 640×512 и две камеры 4К с различным фокусным расстоянием, что позволяет получать десятикратное приближение без потери качества.

Стабильная связь с аппаратом осуществляется на расстоянии до 10 км. Помехоустойчивый канал связи гарантирует бесперебойную трансляцию видео в самых сложных условиях. Система точного позиционирования обеспечивает безопасный полет и посадку даже при слабом сигнале ГНСС.

Геоскан 801 управляется с компактного эргономичного удароустойчивого пульта с дисплеем высокого разрешения и встроенным каналом передачи данных. Он специально разработан Геосканом для БАС «Геоскан 801″, предусматривает использование в сложных погодных условиях (класс защиты IP54Ю), а также людьми в защитных перчатках. Впервые на подобном устройстве установлен дисплей с яркостью 2000 nit.

„Формоза-Софт “ занимается созданием компьютерных технологий, разработкой программного обеспечения, управлением, обработкой и хранением данных и прочими видами IT-деятельности. Главным вектором разработки и внедрения является создание единой платформы мониторинга и управления. В том числе с использованием нейросетевых технологий.

Титульный проект — система „Лесохранитель“. Она позволяет не только обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, используя видеомониторинг и нейросети, но и осуществлять максимум мероприятий, связанных с управлением лесами.

Компания является обладателем ряда патентов в области создания информационных систем.

Система дистанционного мониторинга и управления „Лесохранитель “.

Основная задача системы — определение лесных пожаров на ранней стадии. „Лесохранитель“ объединяет все виды мониторинга — от наземного до космического, состоит из 18 полнофункциональных подсистем, функционирующих на одной платформе:"Лесохранитель» автоматически обнаруживает пожары, определяет координаты, и оповещает о пожаре, предоставляет систему учета и управления противопожарными силами и средствами (ГЛОНАСС, GPS) с выдачей и контролем заданий, систему отчетности (25 отчетов, в том числе карточка пожара), 3D-моделирование распространения пожара, систему видеоконференцсвязи и обмена информацией, подсистему учёта объектов мероприятий и ресурсов противопожарного назначения, подсистему визуализации аналитической информации, регистрации и учёта обращений граждан и т. д.

«Лесохранитель» интегрирован с системами оповещения, 112, Безопасный город, а также с фотоловушками и беспилотными летательными аппаратами, выполняющими функции разведки лесопожарной обстановки, лесопатологических исследований и многие другие, имеет в своём составе мобильное приложение, предназначенное в т. ч. для авиапатрулирования и наземного патрулирования с учетом-контролем маршрутов. В систему подключены данные космического мониторинга.

Система легко масштабируется — от уровня муниципалитета (1-5 камер) до уровня всей России: осуществлена интеграция с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России, идет разработка ситуационного центра по пожарам Рослесхоза на базе платформы «Лесохранитель». «Лесохранитель» может работать в полностью закрытых контурах, где связь с внешним миром или запрещена, или отсутствует (удаленные территории, нефте- и газо-промыслы).

«Лесохранитель» за 14 лет развития и эксплуатации занял лидирующее положение в мире и РФ (70 регионов РФ и более 3000 камер: 172 камеры в Вологодской обл., 170 камер в Красноярском крае, 170 камер в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., 157 камер в Тверской обл., 134 камеры в Москве и Московской обл., 115 камер в Нижегородской обл., 112 камер в Свердловской обл., 104 камеры в Тюменской обл., 93 камеры в Псковской обл., 86 камер в Ростовской обл. и т. д. ).

Эффективность «Лесохранителя» достигнута за счёт комплексного использования элементов искусственного интеллекта (в т.ч. нейросетевого анализа), геоинформационных технологий, технологий распределенных вычислений, запатентованных собственных алгоритмов разработчика и т. д.

Геоскан 801 © www.geoscan.ru

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