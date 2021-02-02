В здании бывшего кинотеатра «Космос» в Новосибирске открылся спорткомплекс

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В Новосибирске состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса с бассейном, боксёрскими рингами и хоккейными площадками.

В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» открыли современный спортивный центр, который нацелен на работу с детьми и их родителями.

Здесь есть залы для любых увлечений.

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Для детей и взрослых доступны занятия хоккеем.

© sib.fm

© sib.fm

© sib.fm

Основное направление центра — конечно же хоккей. Новосибирск — хоккейный город. А с созданием таких центров людей, умеющих обращаться с клюшкой и шайбой, станет только больше.

По условиям концессионного соглашения, дети из новосибирских спортивных школ смогут заниматься в центре бесплатно.

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