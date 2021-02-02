В здании бывшего кинотеатра «Космос» в Новосибирске открылся спорткомплекс
В Новосибирске состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса с бассейном, боксёрскими рингами и хоккейными площадками.
В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» открыли современный спортивный центр, который нацелен на работу с детьми и их родителями.
Здесь есть залы для любых увлечений.
Для детей и взрослых доступны занятия хоккеем.
Основное направление центра — конечно же хоккей. Новосибирск — хоккейный город. А с созданием таких центров людей, умеющих обращаться с клюшкой и шайбой, станет только больше.
По условиям концессионного соглашения, дети из новосибирских спортивных школ смогут заниматься в центре бесплатно.
https://ngs.ru/...02/01/69742835/
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