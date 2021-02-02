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Спортивные объекты

В здании бывшего кинотеатра «Космос» в Новосибирске открылся спорткомплекс

 © sib.fm

В Новосибирске состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса с бассейном, боксёрскими рингами и хоккейными площадками.

В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» открыли современный спортивный центр, который нацелен на работу с детьми и их родителями.

Здесь есть залы для любых увлечений.

 © static.ngs.ru

 © sib.fm

 © sib.fm

 © static.ngs.ru

 © static.ngs.ru

 © sib.fm

Для детей и взрослых доступны занятия хоккеем.

 © sib.fm

 © sib.fm

 © sib.fm

Основное направление центра — конечно же хоккей. Новосибирск — хоккейный город. А с созданием таких центров людей, умеющих обращаться с клюшкой и шайбой, станет только больше.

По условиям концессионного соглашения, дети из новосибирских спортивных школ смогут заниматься в центре бесплатно.

 © n1s2.hsmedia.ru

https://ngs.ru/...02/01/69742835/

https://journal...mi-ploshadkami/

Источник: https://sib.fm/news/2021/02/02/v-no...-otkryli-novyj-sportkompleks-kosmos

Новосибирск, спорткомплекс
  • Нет аватара termometrix
    02.02.2114:39:04

    Раньше мое поколение и мечтать не могло о таких условиях.

    #1224038
  • Нет аватара nabludatel71
    02.02.2115:22:23

    Здорово! У нас в Туле бывшие кинотеатры или под торговлю пошли, или бесхозными стоят (а иные и не стоят уже).

    Вот тут по снимку кажется, что взрослые будут головой почти задевать сетки сверху    

     © Фото из открытых источников

    #1224044
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