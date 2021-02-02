Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных

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Российские компании Luxms, «НОРСИ-ТРАНС» и «Базальт СПО» завершили первый этап проекта по созданию импортонезависимого программно-аппаратного комплекса для бизнес-аналитики, полностью построенного на российских технологиях. Аппаратная часть комплекса представлена серверами линейки «Яхонт-УВМ» на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус». Серверы работают под управлением операционной системы «Альт Сервер 9». В качестве программного обеспечения для аналитики используется система Luxms BI. Серверы «Яхонт-УВМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, Luxms BI и ОС «Альт Сервер 9″ - в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных.

Отечественный программно-аппаратный комплекс будет в первую очередь востребован организациями, которые владеют критически важной информационной инфраструктурой: органами государственной власти, предприятиями топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и металлургии, организациями здравоохранения и банковской сферы.

„Создание импортонезависимого программно-аппаратного комплекса — большой шаг в процессе перехода органов власти и других организаций госсектора к работе на отечественном оборудовании“, — подчеркнул Сергей Овчинников, генеральный директор ЗАО „НОРСИ-ТРАНС“.

На первом этапе специалисты обеспечили совместимость базовых компонентов Luxms BI с процессорами архитектуры „Эльбрус“, применив нативные сборки PostgreSQL, plv8, nginx, и JDK 8 на ОС „Альт“.

"Для перевода ИТ-инфраструктуры на российскую технологическую платформу требуются большие денежные, временные и человеческие ресурсы, — отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании „Базальт СПО“. — Внедрение программно-аппаратных комплексов позволяет организациям существенно сэкономить эти ресурсы и направить высвободившийся резерв на решение основных задач».

В ходе проекта разработчики провели нагрузочное тестирование, чтобы определить предельную нагрузку на один узел и выявить узкие места. В качестве нагружаемого сервера использовали сервер универсального применения «Яхонт-УВМ Э12″ с процессором „Эльбрус 8С“ (8 ядер, 1300 МГц) и 32 Гб ОЗУ). Тесты эмулировали типичные действия пользователей: авторизацию, открытие набора данных, изменение фильтров, детализацию данных по иерархии (drill-down), создание интерактивной презентации, выход из учётной записи. Удалось добиться удовлетворительных результатов: Luxms BI работает без ошибок (рис. 1) и показывает в среднем комфортное время отклика при одновременной работе 250 пользователей (рис. 2).

На следующем этапе разработчики планируют полностью перенести всю инсталляцию Luxms BI на „Эльбрус“.

"Мы проделали большую работу по адаптации нашего BI-решения под „Эльбрус“. В результате этот проект интересен не только с коммерческой, но и с научной стороны. Подобный программно-аппаратный комплекс позволит заказчикам полностью следовать принятой в России программе импортозамещения, так как все его компоненты находятся в соответствующих реестрах. Для разработчиков программного обеспечения наш опыт может быть полезен на их собственном пути по адаптации приложений под новую уникальную архитектуру „Эльбрус“», — отметил Дмитрий Дорофеев, главный архитектор ГК Luxms.

рис.1 © filearchive.cnews.ru

рис.2 © filearchive.cnews.ru