«Аэрофлот» ввел в промышленную эксплуатацию российскую информационную систему «КУПОЛ», предназначенную для управления техническим обслуживанием, ремонтом и поддержанием летной годности воздушных судов. Отечественная разработка заменяет иностранную систему AMOS, которая ранее использовалась авиакомпанией. Проект реализован при участии «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех и Инженерного центра информационно-аналитических систем.

«КУПОЛ» фактически создает единую цифровую историю самолета от начала эксплуатации до вывода из парка. Система контролирует состояние и жизненный цикл агрегатов и запчастей, налет, сроки технического обслуживания, ремонтные работы и документацию. Для специалистов предусмотрены интерактивные руководства и трехмерные модели агрегатов, а повреждения и технические операции могут отображаться непосредственно на 3D-модели воздушного судна.

Разработчики называют «КУПОЛ» уникальным для российского рынка решением: отечественных аналогов у системы нет, а по ряду функций она должна превзойти зарубежную платформу. В перспективе комплекс позволит перейти от обслуживания техники преимущественно по установленным регламентам и фактическому состоянию к более широкому применению предиктивных технологий: анализу данных для прогнозирования технического состояния компонентов и своевременного проведения работ.

Основные функции системы «КУПОЛ»:

Контроль технического состояния самолетов. Система собирает и систематизирует информацию о состоянии воздушного судна и его компонентов. Учет налета и ресурса компонентов. Отслеживает часы работы, циклы и остаточный ресурс агрегатов и деталей. Планирование технического обслуживания. Помогает определять сроки проведения регламентных работ и контролировать их выполнение. Управление ремонтом. Фиксирует неисправности, выполненные работы, замену компонентов и результаты технического обслуживания. Ведение цифровой истории самолета. Формирует единую базу данных по эксплуатации воздушного судна на протяжении всего его жизненного цикла. Работа с технической документацией. Предоставляет специалистам доступ к электронным руководствам, нормативной и эксплуатационной документации. Визуализация неисправностей. Позволяет использовать 3D-модели самолетов и агрегатов для отображения повреждений и проведения технических операций. Предиктивная аналитика. В перспективе система сможет анализировать накопленные данные и прогнозировать техническое состояние компонентов, помогая выявлять потенциальные проблемы до возникновения отказа.

9. Контроль поддержания летной годности. Объединяет данные и процессы, необходимые для подтверждения исправности и допуска воздушного судна к эксплуатации.

Переход на российское ПО важен с точки зрения безопасности полетов. Сквозной цифровой контроль позволяет отслеживать сроки обслуживания самолетов, ресурс компонентов и историю работ, снижая риск пропуска необходимых технических процедур. При этом локальная платформа устраняет зависимость критически важной системы техобслуживания от зарубежного поставщика ПО и дает возможность самостоятельно развивать и интегрировать ее с другими системами авиакомпании. А главное обезопасить российскую инфраструктуру от стороннего вмешательства и недобросовестных подрядчиков, которые в любой момент могут подвести наш рынок под давлением политических сил. В самом «Аэрофлоте» подчеркивают, что внедрение «КУПОЛа» призвано поддерживать высокий уровень надежности и безопасности полетов.

Кроме того, автоматизация должна сократить плановый простой самолетов и время устранения неисправностей. После внедрения в «Аэрофлоте» «КУПОЛ» может получить более широкое распространение и стать отраслевой платформой, объединяющей авиакомпании, производителей самолетов, лизинговые организации и авиационные власти. Таким образом, речь идет не только об импортозамещении отдельной программы, но и о создании собственной цифровой инфраструктуры для технической эксплуатации российской гражданской авиации.

Источник Russian Heroes