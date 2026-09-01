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2 дня назад 2551
RuHeroes Авиация

«Аэрофлот» перешел на российское ПО «КУПОЛ» для обслуживания самолетов

«Аэрофлот» ввел в промышленную эксплуатацию российскую информационную систему «КУПОЛ», предназначенную для управления техническим обслуживанием, ремонтом и поддержанием летной годности воздушных судов. Отечественная разработка заменяет иностранную систему AMOS, которая ранее использовалась авиакомпанией. Проект реализован при участии «РТ-Проектные технологии» Госкорпорации Ростех и Инженерного центра информационно-аналитических систем.

«КУПОЛ» фактически создает единую цифровую историю самолета от начала эксплуатации до вывода из парка. Система контролирует состояние и жизненный цикл агрегатов и запчастей, налет, сроки технического обслуживания, ремонтные работы и документацию. Для специалистов предусмотрены интерактивные руководства и трехмерные модели агрегатов, а повреждения и технические операции могут отображаться непосредственно на 3D-модели воздушного судна.

Разработчики называют «КУПОЛ» уникальным для российского рынка решением: отечественных аналогов у системы нет, а по ряду функций она должна превзойти зарубежную платформу. В перспективе комплекс позволит перейти от обслуживания техники преимущественно по установленным регламентам и фактическому состоянию к более широкому применению предиктивных технологий: анализу данных для прогнозирования технического состояния компонентов и своевременного проведения работ.

Основные функции системы «КУПОЛ»:

  1. Контроль технического состояния самолетов. Система собирает и систематизирует информацию о состоянии воздушного судна и его компонентов.

  2. Учет налета и ресурса компонентов. Отслеживает часы работы, циклы и остаточный ресурс агрегатов и деталей.

  3. Планирование технического обслуживания. Помогает определять сроки проведения регламентных работ и контролировать их выполнение.

  4. Управление ремонтом. Фиксирует неисправности, выполненные работы, замену компонентов и результаты технического обслуживания.

  5. Ведение цифровой истории самолета. Формирует единую базу данных по эксплуатации воздушного судна на протяжении всего его жизненного цикла.

  6. Работа с технической документацией. Предоставляет специалистам доступ к электронным руководствам, нормативной и эксплуатационной документации.

  7. Визуализация неисправностей. Позволяет использовать 3D-модели самолетов и агрегатов для отображения повреждений и проведения технических операций.

  8. Предиктивная аналитика. В перспективе система сможет анализировать накопленные данные и прогнозировать техническое состояние компонентов, помогая выявлять потенциальные проблемы до возникновения отказа.

9. Контроль поддержания летной годности. Объединяет данные и процессы, необходимые для подтверждения исправности и допуска воздушного судна к эксплуатации.

Переход на российское ПО важен с точки зрения безопасности полетов. Сквозной цифровой контроль позволяет отслеживать сроки обслуживания самолетов, ресурс компонентов и историю работ, снижая риск пропуска необходимых технических процедур. При этом локальная платформа устраняет зависимость критически важной системы техобслуживания от зарубежного поставщика ПО и дает возможность самостоятельно развивать и интегрировать ее с другими системами авиакомпании. А главное обезопасить российскую инфраструктуру от стороннего вмешательства и недобросовестных подрядчиков, которые в любой момент могут подвести наш рынок под давлением политических сил. В самом «Аэрофлоте» подчеркивают, что внедрение «КУПОЛа» призвано поддерживать высокий уровень надежности и безопасности полетов.

Кроме того, автоматизация должна сократить плановый простой самолетов и время устранения неисправностей. После внедрения в «Аэрофлоте» «КУПОЛ» может получить более широкое распространение и стать отраслевой платформой, объединяющей авиакомпании, производителей самолетов, лизинговые организации и авиационные власти. Таким образом, речь идет не только об импортозамещении отдельной программы, но и о создании собственной цифровой инфраструктуры для технической эксплуатации российской гражданской авиации.

Источник Russian Heroes

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Источник: russian-heroes.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm04.09.26 11:16:09

    Спасибо! Информация интересная и очень полезная.
    Проект реализован при участии двух организаций:
    «РТ-Проектные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») — выступает системным интегратором.
    «Инженерный центр информационно-аналитических систем» (ИЦ ИАС) — отвечает за разработку и внедрение цифрового решения.
    Система создана в рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Авиационный транспорт».
    Работает на российском ПО. Система построена на базе операционной системы Astra Linux и системы управления базами данных PostgreSQL.
    Интерактивные руководства и 3D-модели. Специалисты получают доступ к цифровым инструкциям и могут фиксировать повреждения непосредственно на 3D-модели фюзеляжа, что заменяет бумажные развёртки.
    Система обеспечивает обмен инженерными данными между авиакомпаниями, производителями, лизинговыми компаниями и авиационными властями.
    В перспективе «Купол» должен стать отраслевой платформой, которая объединит всех участников авиационного рынка: авиакомпании, производителей самолётов (например, SJ-100 и МС-21), лизинговые компании и авиационные власти.
    «Аэрофлот» стал первым заказчиком, который полностью перешёл на отечественную систему, перенеся в неё всю историю полётов из AMOS

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