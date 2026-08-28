После успешной реализации первого проекта импортозамещения компания WE FRY масштабировала решение AXELOT и LOGAREON, расширив автоматизацию на склад площадью 10 000 кв. м.

WE FRY ежедневно обрабатывает более 7 млн порций замороженного картофеля фри, поставляя продукцию в крупнейшие ресторанные сети и розничные каналы по всей России и странам СНГ. При таких масштабах любая задержка в логистике напрямую влияет на выручку и уровень клиентского сервиса. Предыдущая система управления складом была привязана к иностранному вендору и не позволяла гибко адаптировать алгоритмы под специфику производства. С уходом зарубежного поставщика с российского рынка проблема встала особенно остро. Компания WE FRY поставила перед собой непростую, но необходимую задачу: перейти на российское ПО, которое обеспечит независимость от импорта и обеспечит управляемую адаптацию логики работы роботизированного оборудования под конкретные бизнес-процессы WE FRY.

Первый проект по импортозамещению логистического ПО на производстве WE FRY был завершен в третьем квартале 2025 года. Его успешная реализация стала основанием для дальнейшего масштабирования решения. Вторая очередь комплексной автоматизации завершилась во втором квартале 2026 года.

В рамки этого проекта вошел склад, который занимает площадь 10 000 кв. м и оснащен автоматизированными системами хранения и извлечения (AS/RS) с кранами-штабелерами. Эксперты AXELOT не только заменили зарубежный софт управления складом (WMS) и координацией оборудования (WCS) на решения AXELOT WMS и LOGAREON WCS, но и адаптировали сложные алгоритмы планирования под задачи максимизации производительности кранов AS/RS.

В качестве интеграционного инструмента для связи корпоративной информационной системы и AXELOT WMS, точно так же, как и на первом проекте, используются решение DATAREON.

Второй проект прошел быстрее и без сложностей, которые неизбежны во время опытной эксплуатации. Специалисты AXELOT уже глубоко погрузились в особенности грузопотока WE FRY, досконально изучили логику операций и потому могли сосредоточиться на специфике бизнес-процессов новой площадки.

Теперь весь логистический комплекс WE FRY работает в одном цифровом пространстве с использованием отечественного программного обеспечения. Входная группа с автоматическим считыванием параметров палет, система планирования размещения с учетом загруженности каждого крана, интеллектуальная выборка товара по принципу FEFO и автоматическая отгрузка — все это управляется из единого центра на российском ПО — связке AXELOT WMS и LOGAREON WCS. Обе системы обладают открытым исходным кодом и способны управлять оборудованием различных производителей без привязки к их программному обеспечению.

Палеты поступают из производства на входную группу конвейеров, где определяются их параметры и сканируются данные этикетки. WMS получает сообщение о наличии палеты и при успешной проверке создает задачу ввода остатков в хранение. Если команда не разобрана или палета уже зарегистрирована в системе, WMS отклоняет ее и передает задачу WCS отправить груз в зону отбраковки.

Проектная команда настроила алгоритмы планирования, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки между кранами, предотвращая ситуации, когда одно оборудование работает на пределе, а другое простаивает. AXELOT WMS автоматически подбирает наименее загруженный кран с учетом заполненности его зоны адресного хранения, оптимизируя каждое движение.

Алгоритм размещения подбирает секции слева направо по рейтингу обхода, соблюдая чередование кранов и ограничения совместимости товаров. Система последовательно заполняет левые стеллажи всех шести кранов, затем переходит на правые, обеспечивая равномерную загрузку оборудования. Если адрес не найден, палета направляется в зону сброса, а при недоступности маршрута во время размещения WMS перепланирует адрес.

При отборе перед началом работ AXELOT WMS проверяет доступность маршрутов. Если маршрут недоступен, выгрузка блокируется и требуется ручная корректировка резервов или разделение заказа.

После доставки всех палет в транспортное средство оператор нажимает кнопку «Доставлен», и система фиксирует факт отгрузки. Ручная выемка палет возможна только в специальной зоне через функцию создания палет, при этом груз со склада списывается при попадании на гравитационный ручей.

Весь логистический комплекс WE FRY теперь работает на решениях с открытым исходным кодом, что гарантирует отсутствие скрытых зависимостей и возможность модификации под будущие задачи. Поддержка российской компании доступна 24/7, что критично для производства, работающего в круглосуточном режиме.

Второй проект WE FRY демонстрирует, что импортозамещение в логистике — это не просто замена иностранного ПО отечественным. Это возможность построить систему, полностью адаптированную под специфику производства, без привязки к вендорам оборудования и с перспективой развития.