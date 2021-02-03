Начал работу новый Ситуационно-аналитический центр РусГидро

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В РусГидро введен в эксплуатацию новый Ситуационно-аналитический центр (САЦ) — главный корпоративный центр сбора и анализа информации о работе энергообъектов Группы РусГидро. В САЦ используются современные технологии обработки, визуализации и анализа данных на основе программно-аналитического комплекса отечественной разработки, которые позволяют на основе прогноза развития оперативно координировать деятельность филиалов и энергокомпаний Группы РусГидро в части предотвращения и ликвидации нештатных ситуаций.

Старт работе нового Центра дал Председатель Правления — Генеральный директор РусГидро Виктор Хмарин. Он отметил, что ввод нового САЦ, где максимально задействованы возможности современных цифровых технологий в области ситуационного управления, — важный шаг на пути повышения надежности и качества электро- и теплоснабжения потребителей, а также выдачи мощности электростанций. «Сейчас стоит задача перевести все оперативные подразделения Группы РусГидро на новый вертикально-интегрированный программно-информационный комплекс с целью сокращения времени реагирования на нештатные ситуации, а также расширения аналитических функций обработки данных для последующего принятия управленческих решений», — подчеркнул Виктор Хмарин.

© www.rushydro.ru

В Группе РусГидро продолжается модернизация ситуационно-аналитического управления, в том числе за счет технического и технологического переоснащения ситуационных центров, унификации регламентов оперативного персонала. В августе во Владивостоке запланировано открытие нового Центра управления сетями Приморского края. Это позволит оптимизировать структуру оперативно-технологического управления электросетевым комплексом региона, масштабировать инструменты ситуационного управления и интегрировать все информационные потоки в соответствии с единой политикой Группы РусГидро, тем самым повысив надежность электроснабжения потребителей Приморского края.

Ситуационно-аналитический центр ведет круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на энергообъектах и формирует информационное поле для ситуационного управления. В зону мониторинга САЦ входит работа всех объектов Группы РусГидро: ГЭС и ГАЭС, тепловые станции, объекты возобновляемой энергетики, электрические и тепловые сети, отклонения от нормальных режимов в работе оборудования, изменения состояния оперативных схем энергообъектов и электрических сетей, ограничения потребителей, запасы топлива, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аномальные метеоусловия в зоне функционирования энергообъектов РусГидро.

САЦ РусГидро осуществляет взаимодействие и информационный обмен от имени Группы РусГидро с Ситуационно-аналитическим центром Минэнерго, НЦУКС МЧС, Системным оператором и смежными электросетевыми компаниями.

Помимо мониторинга, в задачи САЦ входит методологическая работа с оперативным персоналом, который занят ликвидацией возможных нештатных ситуаций — здесь применяются лучшие практики, проводятся тренировки с отработкой моделей реальных аварий, формируются единые принципы проведения аварийно-восстановительных работ, значительно сокращающие время восстановления электроснабжения потребителей в реальных условиях.

Помимо этого, САЦ является единым информационным центром Оперативного штаба РусГидро по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. При непосредственном участии САЦ и Департамента эксплуатации реализуется План противопандемических мер в Группе РусГидро. Его главные задачи — обеспечить бесперебойную работу энергообъектов, максимально обезопасить в первую очередь оперативный и весь производственный персонал, не допустив потерю управляемости энергообъектами. Как результат, несмотря на пандемию, РусГидро продолжает обеспечивать надежную работу энергообъектов, безопасность персонала и бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей.

Фото: пресс-служба ПАО «РусГидро»