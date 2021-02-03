ГК «Римера» поставила в Белоруссию новое нефтепромысловое оборудование

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Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, разработал и изготовил по заказу компании «Белоруснефть» новую модификацию спецтехники с импортным насосом высокого давления.

Установка УНБ-200×70М предназначена для выполнения работ по цементированию скважин, промывке песчаных и парафиновых пробок, изоляции водопритоков, а также может использоваться в составе технологического комплекса для проведения колтюбинга. Оборудование монтируется на шасси автомобиля МАЗ-6317 и оснащено трехплунжерным насосом TWS600S с рабочим давлением до 50 МПа.

Насос высокого давления и водоподающий насос приводятся в действие двигателем шасси и могут эксплуатироваться как в одновременном режиме работы, так и по отдельности. Отказ от палубного дизельного агрегата позволил снизить массу установки УНБ-200×70М и повысить ее экономичность. Бесступенчатый механизм регулировки давления водоподающего насоса обеспечивает высокую точность расхода жидкости и оптимальные параметры работы оборудования. Эргономичная конструкция манифольда дает возможность подключиться к гидравлической линии с двух сторон, без перемещения установки.

— Ориентируясь на актуальные требования клиентов, «Ижнефтемаш» ежегодно осваивает выпуск не менее 20 новых моделей и модификаций насосных и смесительных установок. Это динамично развивающееся направление деятельности предприятия, в основе которого многолетний опыт производства нефтепромыслового оборудования, комплексный подход к запросам нефтяных компаний и использование передовых технологий. В 2021 году один из приоритетных проектов по расширению продуктовой линейки завода — оборудование для цементирования скважин с автоматической системой приготовления тампонажного раствора собственной разработки, — отметил руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

«Ижнефтемаш» производит спецтехнику для ремонта и цементирования скважин на шасси автомобилей МАЗ с 2019 года.